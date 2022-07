Tour de France: le "sacré numéro" de Van Aert a impressionné le peloton... et sa mère

Wout van Aert a remporté ce mardi la quatrième étape du Tour de France 2022 entre Dunkerque et Calais. Maillot jaune sur le dos, le coureur belge s’est envolé dans la dernière difficulté pour l’emporter en solitaire et marquer les esprits.

Devancé par Lampaert, Jakobsen et Groenewegen, Wout van Aert a échoué à trois reprises à la deuxième place lors des trois premières étapes du Tour de France 2022. Mais ce mardi, le Belge de l’équipe Jumbo-Visma a fait honneur à son maillot jaune pour s'imposer en solitaire lors de la quatrième journée de course entre Dunkerque et Calais.

Après une jolie accélération de la part de ses coéquipiers dans la dernière bosse, à onze kilomètres de l’arrivée, le sprinteur-puncheur-grimpeur-rouleur de la formation néerlandaise a signé une fantastique victoire et "a montré qu’à force d’essayer, c’est venu".

Une "démonstration" pour Laporte, un "sacré numéro" selon Gaudu

Chez ses coéquipiers comme chez ses adversaires, Wout van Aert a surtout signé un coup d’éclat retentissant avec ce succès obtenu sur la première étape de l’année sur le sol français. Troisième derrière le Belge et l’infortuné Jasper Philipsen, Christophe Laporte s’est réjoui de voir son coéquipier de la Jumbo-Visma être récompensé de ses efforts.

"Après trois deuxièmes places, un coureur comme Wout en veut toujours plus. Il a envie de gagne, a souligné le Français face aux journalistes. Je pense qu’aujourd’hui il a vraiment fait une démonstration. C’est vraiment un effort impressionnant. C’est super pour l’équipe."

Battu par plus fort, le reste du peloton ne peut que s’incliner face à la maestria de Van Aert ce mardi dans le Nord de la France. Leader de la Groupama-FDJ et déjà relégué à une minute et quinze secondes du Belge au classement général, David Gaudu est resté scotché après l’accélération du maillot jaune et a fini par limiter la casse par rapport aux autres favoris.

"Je pensais que cela allait monter un peu plus calmement que cela et que cela allait être contrôlé par les équipes de sprinteurs. Après on n’est jamais à l’abri et Wout a fait un sacré numéro dans la bosse, a salué le Breton. On était un peu mal placés au pied, on était cinquantième donc on avait une belle cartouche dans le pied. Heureusement que Kévin Geniets m’a fait une super montée et on n’est pas loin de basculer avec le groupe des favoris juste derrière Wout."

La fierté d’une mère

Non loin de sa chère Belgique, Wout van Aert a signé un bel exploit en piégeant le peloton et en récoltant une belle victoire à Calais. Venue pour assister à l’étape, sa maman Ivonne a eu du mal à contenir sa joie à l’arrivée.

"C’est incroyable et ce n’est pas la première fois qu’il gagne. Il a déjà eu tant de victoires en cyclo-cross avant et l’année dernière sur le Tour. J’ai trouvé ça incroyable. Aujourd’hui, seul avec le maillot jaune devant. Je n’arrive pas à y croire. C’est merveilleux, a savouré Ivonne van Aert […] C’est super! Et maintenant les gens ne peuvent plus dire deuxième, encore deuxième. Maintenant il a gagné. Je suis très fière de Wout mais c’est normal. Quand votre enfant est heureux, vous êtes aussi heureux. C’est le plus important."

Van Aert, lui, râle gentiment contre le manque de vent

Et le principal intéressé dans tout ça? Malgré sa superbe prestation dans le final et ses 25 secondes d’avance sur Lampaert au classement général, Wout Van Aert a fait preuve d’une belle modestie après son succès du jour. Sa victoire d’étape, c’est grâce à l’équipe. Au passage, le Belge a (un peu) pesté contre le manque de vent qui aurait pu l’aider à prendre encore plus de marge sur ses rivaux.

"Peut-être que c’était un rêve que cela se passe comme cela. Mais c’est sûr que c’était un plan de notre équipe d’attaquer sur cette étape. On a espéré qu’il y ait un peu plus de vent au sommet. Et avec le vent cela aurait encore plus été possible de faire un écart avec les autres favoris, a sobrement analysé le coureur belge de 27 ans. Le vent n’était pas assez fort mais c’était une arrivée pour un coureur de classiques comme moi donc quand j’étais tout seul en tête, Jonas Vingegaard et Primoz Roglic m’ont dit qu’ils étaient tranquilles avec les autres favoris donc c’était le signal d’aller chercher l’étape."

Van Aert vise la passe de deux

Après trois deuxièmes places lors premiers jours de course, Wout Van Aert rêve d’enchaîner un nouveau succès mercredi lors de la cinquième étape entre Lille et Arenberg. Mais cette fois, en plus de ses rivaux, le Belge va aussi devoir lutter contre les pavés. Bonne nouvelle, contrairement à d’habitude, sa mère l’imagine bien gagner.

"Ma maman, elle ne croit jamais que je peux gagner. Elle est toujours un peu pessimiste, a encore souri le coureur de la Jumbo-Visma. Donc quand elle croit que je peux gagner demain mercredi, j’y crois aussi (rires). Mais je suis déjà content avec aujourd’hui."