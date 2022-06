Tour de France: "Nous irons à Legoland une autre fois", Boasson Hagen annule ses vacances et sera sur le Tour

Initialement non-retenu pour participer au Tour de France, Edvald Boasson Hagen prendra finalement part à la grande messe de juillet. Le triple vainqueur d’étape sur la Grande Boucle remplace Crisitan Rodriguez, chez TotalEnergies, malade mais non positif au Covid-19 d’après Ouest-France.

Seconde chance pour Edvald Boasson Hagen. Après Florian Sénéchal, c’est au tour de Edvald Boasson Hagen de revoir ses plans pour le mois de juillet. Initialement réserviste de la TotalEnergies, le Norvégien a été appelé pour prendre le départ du Tour de France ce vendredi à Copenhague. D’après Ouest-France, c’est Cristian Rodriguez, malade mais non positif au covid-19, qui a dû déclarer forfait.

Le coureur norvégien de 35 s’est confié à la télévision norvégienne TV 2 sur cette convocation de dernière minute: "J'étais d'abord déterminé à y participer, puis est venu le message qui disait que je n'avais pas été retenu. Puis, soudain, un contre-message est venu. Ensuite, j'étais très heureux." L’homme aux 81 victoires en professionnel s’est réjoui de cet appel inattendu alors qu’il était prêt à partir en vacances avec sa famille: "Je ne sais pas trop quelle en est la raison, mais tant que j'ai la bonne nouvelle, je suis content. Nous irons à Legoland une autre fois."

Boasson Hagen, récent troisième du championnat de Norvège sur route, débarque donc au pied levé au Danemark. Le sprinteur nordique va prendre part à son 12e Tour de France depuis 2010. Ancien grand espoir du cyclisme, Boasson Hagen a remporté trois étapes sur la Grande Boucle (deux en 2011 et une en 2017).

La formation vendéenne menée par Jean-René Bernaudeau est particulièrement touchée par les maladies ces derniers temps puisque Peter Sagan a dû quitter prématurément la route du Tour de Suisse à cause d'un contrôle positif au covid-19. Le Slovaque sera toutefois de la partie lors de ces trois semaines de course à travers le Danemark, la Belgique, la France et la Suisse.