Tour de France: Parcours, horaires, favoris... Ce qu'il faut savoir avant la 10e étape entre Vulcania et Issoire

Au lendemain de la journée de repos sur le Tour de France, les coureurs reprennent la route dans le Massif Central, pour une étape qui fait la part belle aux baroudeurs.

Oubliez les sprinteurs, ils ne passeront pas l'enchaînement de 4 cols de 3e catégorie et un col de 2e catégorie avec les meilleurs. Oubliez aussi (a priori), la bagarre entre Pogacar et Vingegaard, comme sur les pentes du Puy de Dôme, le parcours n'est pas assez sélectif.

Un parcours pour baroudeurs

En revanche, le tracé dessiné par ASO fait la part belle aux baroudeurs, et il ne serait pas du surprenant de voir une échappée se dessiner dès les pentes du col de la Moréno (3e catégorie, 4.8 km à 4.7%), la première difficulté de la journée.

10e étape du Tour de France 2023 © ASO

Les coureurs enchaineront ensuite avec le col de Guéry (3e catégorie, 7.8 km à 5%), puis le sprint intermédiaire que pourraient disputer un ou deux sprinteurs qui se seraient glisser dans l'échappée dans cette intention, ce que pourrait parfaitement faire un Bryan Coquard. Ces derniers se relèveraient ensuite car on attaque ensuite la montée la plus dure de la journée, le Col de la Croix Saint-Robert, 6 km à 6.3%, un col de 2e catégorie la deuxième place du KOM sur Strava est détenue par Mathieu Burgaudeau et Rémi Cavagna, pas vraiment des grimpeurs, elle pourrait être battu ce mardi. Il va être plus compliqué d'aller chercher le KOM du régional de l'étape, Romain Bardet (13'31 à 25.4 km/h de moyenne).

>> Suivez l'étape en direct commenté par ici

Après la descente de Chambon-sur-Lac, nouvelle montée assez rapprochée avec la Côte de Saint-Victor-la-Rivière (3 km à 5.9%) On sera alors un peu plus loin que la mi-étape (84 km sur 167,2 km au total). La suite, c'est tout sauf plat: un enchaînement de peteites montées et descentes non répertoriées, 15 km de descente puis la Côte de la Chapelle-Marcousse (3e catégorie, 6.5 km à 5.6%), où pourrait se jouer la victoire finale entre les échappés, il restera alors une petite trentaine de kilomètres, plutôt en descente jusqu'à Issoire.

Les horaires

Le départ est prévu à 13h05 à Vulcania (départ réel vers 13h21). Ensuite, tout dépendra de l'allure des coureurs. Passage au sommet de la Croix Saint-Robert à 14h55 (moyenne à 42km/h), 15h (moyenne à 40km/h) et 15h05 (moyenne à 38 km/h). L'arrivée à Issoire est prévu entre 17h18 et 17h44 selon l'allure des coureurs. L'étape est diffusée en intégralité sur Eurosport et France Télévisions. Elle est à suivre aussi entre 14h et 18h sur RMC, et bien sûr, dès 12h et jusqu'à 20h sur la radio digitale 100% Tour, innovation de RMC pour cette édition du Tour de France, où vous pouvez suivre l'aavnt-cours, les premiers kilomètres, puis débriefer "en roue libre" lors d ela libre antenne entre 18h et 19h.

Les favoris

Qui dit baroudeurs dit forcément Pierre Latour, mais le coursier de la Total-Energies, deuxième au sommet du Puy-de-Dôme, n'est pas forcément remis de ses efforts. Un Julian Alaphilippe, trop court pour suivre les meilleurs, pourrait avoir décidé de changer de stratégie et de viser les échappées. Il s'est d'ailleurs relevé assez tôt dans la montée du Puy-de-Dôme dimanche. On pourra aussi sans doute compter sur Neilson Powless (46 pts) pour aller chercher des points du Grand Prix de la Montagne, un classement où rien n'est encore joué en attendant les Alpes, ce qui pourrait inciter tous ceux qui ont des ambitions pour ce maillot à pois, et notamment ses poursuivants directs, Felix Galla (28 pts) et Johannessen (26 pts) à tenter eux aussi l'échappée.