Tour de France: "Beaucoup de frissons", Pinot veut gagner une étape pour "remercier" le public

Engagé dans son dernier Tour de France, Thibaut Pinot s'est exprimé en conférence de presse lors de la journée de repos, ce mercredi. Il a notamment remercié le public, qu'il voudrait récompenser par une victoire d'étape, dont il s'estime proche.

Venu en nombre sur les routes des dernières étapes de montagne, le public français n'attend qu'une chose en cette fin de Tour de France: une victoire d'étape de son idole, Thibaut Pinot, pour sa dernière participation à l'épreuve. C'est conscient des attentes énormes qu'il suscite que le grimpeur français de la Groupama-FDJ a donné une conférence de presse, ce lundi, à l'occasion de la journée de repos, pour donner des nouvelles de son état de forme et de ses chances de réussite pour cette dernière semaine.

"Beaucoup de fatigue"

"Même s’il y a beaucoup de fatigue, j’essaye de faire abstraction de ça pour continuer à aller de l’avant ", a d'emblée tenu à rappeler le Franc-comtois, marqué comme tous les participants par le rythme effréné de ce Tour, malgré les conditions climatiques, alors qu'il a déjà "le Giro dans les jambes". "Il ne me manque pas grand-chose pour être bien, pour peser sur la course. Les chaleurs n’aident pas. On verra sur la troisième semaine."

Au cours de cette deuxième semaine de Tour, l'actuel 13e du classement général s'est de plus en plus montré à l'avant de la course, accrochant plusieurs échappées et passant plusieurs fois proche du bon coup, notamment à Belleville-en-Beaujolais jeudi (6e au final). "Le public donne beaucoup de frissons, beaucoup d’adrénaline. J’aimerais être plus devant, une victoire avec le public ce serait grandiose, a-t-il avoué. J’espère lui donner ce qu’il me donne, pour l’instant je patiente. J’ai envie de leur dire merci, souvent ils me disent merci Thibaut. Mais la meilleure façon de les remercier c’est de gagner des étapes."

Encore "deux étapes" cochées

Se montrant réaliste, le grimpeur a estimé qu'il lui restait "deux étapes" pour briller, sans préciser lesquelles. Au vu du parcours, il semble toutefois évident qu'il a coché celle de mercredi, en direction de Courchevel (5 000 mètres de dénivelé positif), et surtout celle de samedi, entre Belfort et Le Markstein.

"Ça va être un moment très fort mais ça va être très dur, a-t-il confié au sujet de cette dernière échéance. L’objectif, ça va être d’aller de l’avant. L’échappée partira surement dans le ballon d’Alsace, un col que je fais presque chaque semaine, donc ça va être une étape particulière pour moi." Comme pour ses supporters, qui ont organisé plusieurs fan zones en son hommage tout au long de l'ascension.