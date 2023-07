Tour de France: où Vingegaard et Pogacar vont-ils se jouer la victoire finale dans la dernière semaine ?

Après une ultime étape de repos ce lundi, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar n’ont plus qu’une semaine pour se départager au classement général du Tour de France. Dans cette dernière ligne droite, trois étapes s’annoncent décisives.

Une semaine pour trancher. Toujours inséparables après 15 étapes sur cette 110 édition du Tour de France, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar entrent dans la dernière ligne droite de leur épique mano à mano. Après une nouvelle passe d’armes dimanche sur les pentes de Saint-Gervais Mont-Blanc, le maillot jaune danois et son dauphin slovène, seulement séparés de 10 secondes au classement général, n’en ont pas fini avec les menus copieux. Bien au contraire.

Après une journée de repos bien méritée ce lundi, un nouveau repas de glouton attend les deux hommes forts de cette Grande Boucle dans cette troisième et dernière semaine où la victoire finale va se jouer.

Classement général du Tour de France 2023 après 15 étapes:



1. Jonas Vingegaard (DEN/TJV) 62 h 34:17.



2. Tadej Pogacar (SLO/UAD) à 10"



3. Carlos Rodríguez (ESP/IGD) +5:21



4. Adam Yates (GBR/UAD) +5:40



5. Jai Hindley (AUS/BOH) +6:38



6. Sepp Kuss (USA/TJV) +9:16



7. Pello Bilbao (ESP/TBV) +10:11



8. Simon Yates (GBR/JAY) +10:48



9. David Gaudu (FRA/GFC) +14:07



10. Guillaume Martin (FRA/COF) +14:18

• Mardi (16e étape): duel à distance sur un chrono en côte

Dès mardi, le duel va se poursuivre lors d’un contre la montre individuel disputé entre Passy et Combloux. Un chrono en côte de 22,4 km attend Vingegaard et Pogacar sur les routes savoyardes et haut-savoyardes. Arrivés main dans la main dimanche, les deux frères siamois vont cette fois devoir batailler à distance dans une course contre le temps qui s’annonce irrespirable.

Après la 15e étape, Pogacar a d’ailleurs annoncé la couleur: "Je pense qu'il y aura des écarts sur le chrono", a clamé le double vainqueur du Tour. "J'aime bien les chronos courts comme ça avec beaucoup de changement de rythme", a de son côté lancé Vingegaard. Après 16 km de plat, la côte de Domancy (2e catégorie, 2,5 km à 9,4%) devrait être le juge de paix de ce chrono.

• Mercredi (17e étape): les terribles pentes du col de la Loze

Dans la foulée de ce chrono individuel, Vingegaard et Pogacar vont de nouveau avoir le plaisir d’être roue dans roue dès mercredi lors d'une 17e étape ô combien exigeante. "Mercredi, on va faire l'une des ascensions les plus dures du monde", a même tranché Pogacar dimanche, en référence aux terribles pentes du col de la Loze (hors catégorie, 28 km à 6%, passages à 24% dans l’avant-dernier km, 18% dans la rampe finale), dernière ascension d’une journée de haute-montagne où de nouvelles différences pourraient être faites.

Avant de s’attaquer à ce géant, escaladé par le Tour de France pour la première fois en 2020, le peloton aura déjà dû se farcir trois autres cols: le col des Saisies (1ère catégorie), le cornet de Roselend (1ère catégorie) et la côte de Longefoy (2e catégorie). Un beau menu avant la bataille finale dans le Col de la Loze, dont le sommet est situé à environ 8km de l’arrivée, jugée à Courchevel. "Il restera à batailler sur la piste de l’altiport cabrée à 18 % de dénivelé", détaille Christian Prudhomme sur le site officiel du Tour.

• Samedi (20e étape): une dernière étape explosive avec un "mini Liège-Bastogne-Liège"

Après deux étapes qui semblent plutôt promises aux sprinteurs voire aux baroudeurs les plus inspirés, jeudi entre Moutiers et Bourg-en-Bresse (18e étape) puis vendredi entre Moirans-en-Montagne et Poligny (19e étape), le Danois et le Slovène auront un dernier terrain de jeu pour s’exprimer samedi dans les Vosges, entre Belfort et Le Markstein Fellering. Durant cette étape, aussi courte (133,5 km) qu’explosive (trois cols de 2e catégorie, deux cols de 1ère catégorie), les deux favoris à la victoire finale auront une nouvelle opportunité de chercher à se décramponner, notamment avec deux cols de 1ère catégorie à grimper dans les 30 dernières bornes.

Le profil jalonné de cette ultime explication qualifier cette 20e étape de "mini Liège-Bastogne-Liège", la Doyenne des classiques remportée par Pogacar en 2021. "Je pense qu'après ce passage, le public se dira qu'il existe autre chose que les Alpes et les Pyrénées pour être le théâtre d'une explication finale", s’enflammait même Thierry Gouvenou, directeur technique du Tour, dans les colonnes de L’Equipe à l’automne dernier. Et ça, c’était avant même de savoir que les deux premiers du général allaient se tenir en 10 secondes au moment d’entamer la dernière semaine.