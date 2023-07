Tour de France: Pogacar remercie son coéquipier Soler de lui avoir "sauvé" son podium

Après sa défaillance mercredi lors de l'étape reine en montagne, Tadej Pogacar a tenu à remercier son coéquipier Marc Soler jeudi matin. Pour le Slovène, son podium sur le Tour de France a été sauvé grâce à l'Espagnol.

La plus grosse défaillance de sa jeune carrière. Ce mercredi, Tadej Pogacar a terminé à près de six minutes de son rival Jonas Vingegaard lors de la 17e étape du Tour de France, qui proposait plus de 5.000 mètres de dénivelé positif avec notamment le col de la Loze. Ce jeudi, le Slovène a tenu à remercier son équipe.

"Nous sommes toujours là"

Au podium signature de la 18e étape, Tadej Pogacar avait encore la mine défaite. "C'était dur, je dois remercier mon équipe et en particulier Marc Soler, qui m'a emmené jusqu'à la ligné et a sauvé mon podium, a lancé le leader de l'équipe UAE Emirates. Nous sommes toujours là, debout."

Au classement général, Tadej Pogacar se trouve désormais à sept minutes et 35 secondes de Jonas Vingegaard. Adam Yates, coéquipier du Slovène, est lui sur la troisième marche du podium. La formation UAE Emirates voudra maintenant obtenir un nouveau succès d'étape, avec la journée de samedi dans les Vosges dans le viseur, tout en préservant ses positions.

Ce jeudi, Tadej Pogacar ne devrait pas perdre de temps sur un parcours plat entre Moûtiers et Bourg-en-Bresse. Une nouvelle étape calme pour les leaders s'annonce vendredi. Le dernier rendez-vous en montagne aura donc samedi, où le double vainqueur du Tour de France ne devra pas à nouveau défaillir s'il compte rester sur le podium.