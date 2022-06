Bryan Alaphilippe: "Pour faire le Tour, il faut être à 100%. Julian est à 60%"

Après sa grave chute lors de Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe ne sera finalement pas aligné sur le Tour de France par son équipe Quickstep-AlphaVinyl.

Déception pour Julian Alaphilippe. Revenu à la compétition dimanche lors des championnats de France après de longs mois difficile, conséquence de sa terrible chute lors de Liège-Bastogne-Liège, le champion du monde pouvait espérer une sélection pour le Tour de France, même s'il avait montré dimanche qu'il n'avait pas les jambes pour jouer les premiers rôles. Il n'a finalement pas été sélectionné par son équipe QuickStep-AlphaVinyl. Explications et réactions de son frère, Bryan Alaphilippe.

Est-ce la bonne décision de ne pas prendre Julian Alaphilippe pour le Tour de France?

Je ne sais pas ce qui est le meilleur pour lui mais ce que je sais c’est que Quick Step va sur le Tour de France pour gagner le plus d’étape possible. Il va pouvoir profiter pour bien s’entraîner et préparer la suite de la saison.

C’est finalement un mal pour un bien?

De faire le Tour pas à 100% ce serait ajouter beaucoup de fatigue pour peut-être pas grand-chose. On sait tous que pour faire le Tour il faut être à 100%, je pense que ça aurait été compliqué pour Julian de récupérer ensuite.

Comment se sent Julian physiquement?

Julian est loin d’être à son meilleur niveau. Il doit être à 60% de sa forme. Il a arrêté un mois le vélo, il faut du temps pour revenir. Donc je pense qu’aller sur le Tour de France aurait été compliqué pour lui.

Mais il avait envie de le faire?

Tous les coureurs ont envie de faire le Tour de France. Mais je pense que c’était une décision de son équipe. Je pense qu’au fond de lui il la savait déjà.