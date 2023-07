Tour de France: retraite différée pour Cavendish? Astana veut le voir sur le Tour en 2024

Tombé et contraint à l’abandon samedi lors de la 8e étape du Tour de France, Mark Cavendish disputait normalement sa dernière Grande Boucle. Le sprinteur britannique pourrait se voir proposer un nouveau contrat pour participer de nouveau à l’épreuve en 2024. C'est ce qu'a indiqué à L'Equipe Alexandre Vinokourov, le directeur sportif de son équipe, Astana.

Et si Mark Cavendish prolongeait encore le plaisir? À 38 ans, le sprinteur a quitté la route du Tour de France ce samedi lors de la 8e étape, sur une chute lui privant d’une sortie par la grande porte. Alors que le Britannique, touché à l'épaule droite, avait annoncé la fin de sa carrière au terme de cette saison, cette fin frustrante pourrait conduire son équipe à lui proposer de rempiler l’année prochaine, selon les informations de L’Équipe.

"Nous sommes prêts à lui offrir cette possibilité"

Si le principal intéressé n’a pas encore évoqué cette possibilité, son directeur sportif Alexandre Vinokourov a assuré vouloir le revoir sur la Grande Boucle. "Oui, on souhaite que Mark poursuive en 2024 et puisse courir son 15e Tour de France pour gagner sa 35e étape, a annoncé le dirigeant d’Astana. Nous sommes prêts à lui offrir cette possibilité. Mais c'est lui qui décidera".

Vainqueur de 34 étapes sur le Tour, Mark Cavendish souhaite pour rappel battre le record de succès qu’il partage actuellement avec Eddy Merckx. La veille de sa chute sur la route de Limoges, il y était passé tout proche en terminant deuxième du sprint à Bordeaux. Une 15e participation l’année prochaine lui donnerait une nouvelle chance d’atteindre ce total de 35 victoires.

"Personne ne veut faire ses adieux comme ça"

Au cœur d’un peloton très ému par son abandon, son ancien coéquipier Iljo Kisse, désormais directeur sportif de la Deceuninck-Quick Step a également émis le souhait de le voir prolonger sa carrière. "Je me demande s'il va vraiment s'arrêter, déclare-t-il dans des propos rapportés par l’AFP. Mark aime vraiment la course. Et personne ne veut faire ses adieux comme ça".