Tour de France: Roglic s'est lui-même remis l'épaule en place après sa chute

Lourdement tombé sur la 5e étape du Tour de France entre Lille et Wallers-Arenberg, Primoz Roglic a dû s’improviser kiné pour pouvoir continuer la course. Le Slovène s’est lui-même remis l’épaule en place alors que cette dernière était luxée.

Décidément, le Tour de France est cruel avec Primoz Roglic. Après la désillusion de 2020 et la chute en 2021, la Grande Boucle s’est encore montrée impitoyable avec lui lors de la 5e étape ce mercredi entre Lille et Wallers-Arenberg, qui offrait onze secteurs pavés répartis sur 171 km. Mais ce n’est pas les pavés qui ont eu raison du Slovène. Sur un rond-point situé entre deux secteurs pavés, le Suisse Stefan Küng heurte une botte de paille et la décale sur la route. Derrière, Caleb Ewan et Primoz Roglic ne peuvent pas éviter l'obstacle et vont au sol.

"J'ai dû m'asseoir sur le siège d'un spectateur pour remettre moi-même mon épaule en place"

Le co-leader de la Jumbo-Visma se rend compte que son épaule est luxée et qu’il va devoir agir seul pour se remettre en selle. “Je me la suis remise immédiatement en place sur la route”, détaille Roglic dans un calme olympien tranchant avec l’urgence de la situation à laquelle il faisait face pour ITV Cycling. Le triple vainqueur de la Vuelta a ensuite dévoilé une technique pour se remettre l’épaule en place qui ferait pâlir un kinésithérapeute.

“J'ai dû m'asseoir sur le siège d'un spectateur pour remettre moi-même mon épaule en place. J’ai une technique pour la remettre en place (il mime un geste avec où il attrape son genou et tire fort) et je l’ai fait. C’était difficile, j’ai fait ce que j’ai pu pour continuer. Je ne sais pas comment je vais être. Je vais essayer de me soigner.” Sur le Tour de France 2021, Geraint Thomas avait lui aussi connu une luxation de l’épaule en début de Tour. Le médecin de la course s’était chargé de la remettre en place au milieu de la route. Le Gallois avait finalement fini les trois semaines de course à la 41e place.

Une fois que chaque os de Primoz Roglic était à sa place attitrée, le Slovène a essayé de limiter les dégâts au classement général. Déjà affairés autour de Jonas Vingegaard, les coureurs de la Jumbo-Visma ont laissé Roglic seul dans la campagne nordiste. Sur la ligne, Roglic lâche près de 2’10 minutes sur Pogacar et 2’ sur Gaudu, Vlasov et Vingegaard. Le Slovène est désormais 44e du classement général à 2’36 de son coéquipier Wout van Aert.