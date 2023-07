Tour de France: solide quatrième, Pinot savoure "une journée presque parfaite"

Quatrième et premier Français à Bilbao, Thibaut Pinot a affiché ce samedi une forme plus qu'intéressante en ce tout début de Tour de France. Prometteur pour ses ambitions et celles de David Gaudu.

Il a eu droit à des "Pinot, Pinot, Pinot !" en regagnant son bus, le sourire aux lèvres. Même au Pays basque, même à plus de 1.000 kilomètres de ses terres, Thibaut Pinot sait qu’il peut compter sur de fidèles soutiens toujours prêts à pousser derrière leur champion, encore plus quand il attaque son ultime Tour de France. Ce fan club a plus qu'apprécié ce qu’il a vu ce samedi pour le grand départ du côté de Bilbao. Sur un tracé exigeant, le cinquième du dernier Giro a franchi la ligne derrière les frères Yates et Tadej Pogacar. Sa quatrième place est même le meilleur résultat du jour côté français. Forcément encourageant pour la suite. Pour lui, pour la Groupama-FDJ et pour David Gaudu, son leader désigné cette année.

"C'est une bonne journée, on aurait aimé jouer la victoire mais ils étaient très fort devant aussi, a-t-il confié à l’arrivée, en mode récupération sur son home-trainer. C'est une bonne entame, on est deux dans le bon groupe donc c'est une journée presque parfaite. Pour une première étape, ils ont fait un beau parcours, c'était dur mais pas spécialement dangereux, c'est à souligner. On gueule souvent parce que c'est trop dangereux avec trop de petites routes sur les premiers jours mais là les routes étaient belles. Je pense qu’on a vu une belle course. C'est plutôt sympa." Un regret, tout de même : "Je n’étais pas super bien placé, je ne voulais pas faire d’efforts inutiles et je me suis retrouvé bloqué dans le dernier kilomètre, je ne pouvais pas dépasser ceux qui lâchaient, puis j'ai fait mon effort pour rentrer. J'aurais pu faire autrement. Il y avait une troisième place à aller chercher, je me fais battre au sprint, mais c'est plutôt bien."

Positif aussi pour Gaudu

Consultant pour RMC Sport, Jérôme Coppel reconnaît avoir été agréablement surpris par la forme affichée par Pinot sur ces premières heures du Tour 2023 : "Je ne pensais pas qu’il allait être si bien, il n’est pas souvent comme ça les premiers jours d’un grand Tour. Les bosses courtes qu’il y avait aujourd’hui, ce n’est pas vraiment ce qui lui convient le mieux normalement. Il a réussi à aller vite dans la bosse finale et il a fait un bon sprint, c’est très bon signe pour la suite." Dixième de l’étape (et donc du général), Gaudu affichait lui aussi un visage satisfait au moment de débriefer cette entame basque, surtout après ses galères vécues sur le Critérium du Dauphiné début juin.

"C'était une course d'usure aujourd’hui, les plus costauds se sont retrouvés devant, a réagi le grimpeur breton. C'est rassurant vis-à-vis du Dauphiné. J'arrive à basculer sur la montée très raide. J'avais des étoiles tellement j'étais à fond. J'avais besoin de souffler mais c'est de bon augure, l'équipe a super bien travaillé. On a fait le boulot. En plus Thibaut fait 4e. C'est une bonne journée, c’est plus qu'une bonne entame. Mais il reste encore une vingtaine étapes…" Ce dimanche, le Tour prendra la direction de San Sebastian pour une nouvelle étape vallonnée avec notamment l’ascension du célèbre Alto de Jaizkibel, traditionnel juge de paix de la Clasica San Sebastian. Un autre test idéal pour les ambitions du duo Pinot-Gaudu.