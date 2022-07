Tour de France: une foule incroyable pour le retour triomphal de Vingegaard au Danemark

Vainqueur du dernier Tour de France, Jonas Vingegaard est revenu dans son pays le Danemark, ce mercredi. Pour l'occasion, le coureur de 25 ans a été accueilli comme une rock-star, avec une foule impressionnante et divers honneurs.

C'est un retour au pays triomphal. Vainqueur du Tour de France 2022, Jonas Vingegaard est revenu au Danemark ce mercredi, à Copenhague, lieu du Grand Départ de la dernière Grande Boucle. S'il avait été largement acclamé lors de la présentation des équipes à Tivoli, c'est cette fois avec le maillot jaune qu'il s'est présenté au public.

Jonas Vingegaard a eu le droit aussi à plusieurs honneurs, à l'image d'une escorte d'avions de chasse et d'un cortège en décapotable. Des dizaines de milliers de personnes se sont rendues dans les rues de Copenhague pour acclamer le coureur de 25 ans. Vingt-six ans après Bjarne Riis, premier vainqueur danois de la Grande Boucle en 1996 - qui a reconnu s'être dopé après sa carrière - le coureur de la Jumbo-Visma a eu le droit aussi au balcon de l'hôtel de ville de la capitale, lieu des grandes célébrations du sport danois.

"C'est méga émouvant"

Une immense foule, colorée de rouge et blanc mais aussi de jaune, s'est massée à la mi-journée sur la grand place. "C'est fantastique et méga émouvant (...) Je n'ai toujours pas réalisé que j'ai gagné le Tour de France", a déclaré le champion de 25 ans à la presse à sa descente d'avion.



Dans un pays qui avait déjà fait la démonstration de sa passion pour le vélo lors du départ inédit de la Grande Boucle, Jonas Vingegaard doit ensuite rejoindre le célèbre parc d'attractions de Tivoli, situé juste à côté, pour une nouvelle cérémonie de fête.

Jeudi après-midi, Vingegaard doit continuer les célébrations dans sa petite ville de Glyngøre, dans l'ouest du pays. Plus de 10.000 personnes sont attendues, six fois plus que le nombre d'habitants de la bourgade. "Il a rassemblé la nation. C'est vraiment grand", s'est réjoui Claus, le père du cycliste, au micro de la télévision nationale DR. Ce mois de juillet aura en tout cas changé la vie de Jonas Vingegaard, qui a basculé dans un autre monde.