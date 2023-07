Tour de France: Van Aert sur le départ pour l'accouchement de sa femme? "Il ne va nulle part", assure Vingegaard

Jonas Vingegaard a tordu le cou aux rumeurs d’un départ de Wout van Aert après la dixième étape du Tour de France 2023 ce mardi à Issoire. Bientôt papa, le coureur devrait rester pour soutenir le maillot jaune selon les mots du Danois de la Jumbo-Visma.

Habitué à parcourir le monde pendant la saison cycliste, Wout van Aert devrait rapidement avoir à effectuer un retour express en Belgique. Et pour cause, la compagne du coureur de la Jumbo-Visma est sur le point d'accoucher. Toutefois, rien n'assure que le partenaire de Jonas Vingegaard va abandonner son leader en plein Tour de France. Face aux rumeurs persistantes d'un départ de Wout van Aert, le Danois s'est montré très clair ce mardi après l'arrivée de la dixième étape à Issoire.

"Je peux vous dire qu’il ne va nulle part, a lancé l'actuel leader du classement général. Il reste ici avec nous."

Vingegaard s'est senti bien sous la canicule

Arrivé à bonne distance du vainqueur du jour, le Basque Pello Bilbao, Jonas Vingegaard a vu le coureur de la Bahrain-Victorious signer une jolie opération au classement général en passant de la onzième à la cinquième position. Rien de trop inquiétant pour le tenant du titre de la Grande Boucle qui s'est contenté de surveiller son grandissime rival Tadej Pogacar.

"C’était une étape difficile, aussi à cause de la chaleur de ce mardi. Mais à l’arrivée c’était une bonne journée, a encore estimé Jonas Vingegaard. [Concentré sur Pogacar?] Il a commence à attaquer au début donc j’ai dû un petit peu le suivre. Et ensuite d’autres équipes ont pris le relais donc cela a été un peu plus détendu pour nous."

Et le Scandinave de conclure sur les fortes chaleurs du jour sur les routes du Tour: "Normalement je m’en sors assez bien avec la chaleur. Et ce mardi je me suis senti bien dans cette chaleur. J’espère que la chaleur va rester dans les parages."

Sauf nouveau rebondissement, Jonas Vingegaard pourra encore compter sur Wout van Aert lors de la onzième étape, mercredi, entre Clermont-Ferrand et Moulins. Une étape qui semble promise aux sprinteurs avec un final dans lequel le Belge de la Jumbo-Visma pourrait s'imposer.