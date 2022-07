Tour de la France: Turgis ne veut pas de la dernière place et du cadeau promis à la lanterne rouge

Longtemps dernier du classement général du Tour de France après des chutes, Anthony Turgis assure ne pas viser cette place symbolique qui attire la sympathie du public et même l’empathie d’un sponsor qui promet un voyage au dernier sur les Champs-Elysées.

Anthony Turgis vit les montagnes russes cette saison. Après un printemps prometteur avec des jambes de feu sur les classiques (2e de Milan San Remo), le Français souffre sur le Tour de France. Il a chuté dès la deuxième étape avant de se retrouver une nouvelle fois au sol sur les pavés du Nord.

>> Tour de France: la 16e étape EN DIRECT

Touché à une fesse aux abdominaux, le coureur de la Team TotalEnergies a peiné à rester dans le peloton au point d’être un temps relégué à la dernière place du classement général. Une position symbolique parfois défendue par son détenteur en raison de cette drôle de visibilité. Mais ce n’est pas du tout l’objectif de Turgis, désormais 146e (à 3h35'12'' de Jonas Vingegaard, sur 152 coureurs encore en lice dimanche). Il reconnaît tout de même que cette position lui offre une visibilité plutôt agréable.

"Je n’ai pas envie qu’on m’appelle Ghislain Lambert"

"C’est un mélange, confie-t-il au Parisien. Personne n’aime être dernier mais on reçoit plus d’encouragements que les autres et cela fait du bien. Il n’y a pas de moquerie. Mon but, ce n’est pas de finir dernier. J’ai su que la lanterne rouge à Paris se verra offrir un voyage. Mais ce n’est pas l’objectif, je vous le promets. Je ne souhaite à personne d’être reconnu comme le dernier. Mais à un moment, j’ai pensé au film "Le Vélo de Ghislain Lambert" (avec l’acteur belge Benoît Poelvoorde dans le rôle du coureur malchanceux, ndlr). Et je disais à d’autres coureurs: ‘J’espère que les gens ne font pas des décomptes du temps à l’arrivée pour que je sauve ma lanterne rouge!’ Ça ferait une grosse anecdote mais je n’ai pas envie qu’on m’appelle Ghislain Lambert."

Lastminute.com, nouveau partenaire du Tour de France, a promis d'offrir des vacances au dernier du classement général, sans préciser la destination. S'il le souhaite, le coureur en question aura aussi les honneurs d'une petite cérémonie au départ de la dernière étape, le 24 juillet à Paris La Défense Arena. Le voyagiste a aussi promis de verser un chèque pour l’association L'envol (accompagne de jeunes malades) dont le montant sera calculé sur le temps qui sépare le premier du dernier. Chose inédite, le règlement du Tour de France permet désormais à la lanterne rouge de porter un dossard rose lors de la dernière étape.

Avant cela, Turgis compte bien briller d'une autre manière, en se glissant par exemple dans une échappée. Si son état de forme le lui permet. La dernière place est désormais occupée par Caleb Ewan, le sprinteur australien de la Lotto-Soudal.