Tour de Lombardie: monstrueux, Tadej Pogacar s'offre un troisième Monument

Tadej Pogacar s’est aisément imposé au sprint ce samedi sur le Tour de Lombardie, devant le coureur espagnol de la Movistar Enric Mas, signant un doublé sur le dernier des cinq Monuments de la saison, le troisième de sa carrière.

Tout l’enjeu était de savoir qui serait capable de priver Tadej Pogacar de la victoire et du doublé sur le Tour de Lombardie ce samedi. La réponse est venue comme une évidence à partir du moment où l’équipe UAE Team Emirates a fait exploser le peloton sous l’impulsion de Davide Formolo: personne.

Le Slovène a conservé sa couronne sur le dernier des cinq Monuments, la dernière grande classique de la saison, au terme des 253 kilomètres de course entre Bergame et Côme. L'Espagnol Enric Mas, seul capable d’accompagner Pogacar sur la ligne, n’ont pas été en mesure de lui contester la victoire dans le final.

Le coureur de la Movistar a bien tenté par trois fois de forcer son destin mais le Slovène Pogacar a répondu sans mal à chacune de ses attaques, avant de porter l’estocade au sprint, réglé avec une grande facilité. Le dernier vainqueur du Tour de France Jonas Vingegaard a bien essayé de suivre son rival dans les ultimes ascensions, mais le travail de sape de l’équipe UAE Emirates a eu raison de ses derniers espoirs de victoire sur cette 116e édition.

Joao Almeida a haussé le tempo le premier à environ 50 kilomètres de l’arrivée, puis Marc Hirschi a pris le relais en imposant un rythme si élevé que personne n’a pu contester sa position. La sélection s’est alors faite par l’arrière, les coureurs tombant les uns après les autres au sein d’un peloton en complète désagrégation. Davide Formolo en dernier relayeur, a achevé de dégoûter la concurrence, mettant au pas Vingegaard, incapable de suivre le rythme.

En l’espace d'un instant près d’une trentaine de coureurs avaient disparu, et on y voyait soudainement beaucoup plus clair sous le soleil éclatant de la région lombarde. Tadej Pogacar avait le champ libre pour faire parler sa supériorité au sprint. "Je savais que j'avais de bonnes jambes", a-t-il déclaré après la course au micro d'Eurosport. "Je voulais attaquer Mas dans le Civiglio mais il était clairement du même niveau que mois dans les ascensions."

Valverde au rendez-vous, Nibali a craqué

Attaqué sur des pourcentages élevés, Pogacar n'a pas souhaité lui rendre la pareille en descente, préférant attendre patiemment la ligne d'arrivée. Mas étant tout sauf un sprinteur, il n'avait aucune chance dans cet exercice face à la puissance de Pogacar. A 24 ans, c'est déjà le troisième "Monument", l'une des cinq courses d'un jour les plus prestigieuses du calendrier cycliste, pour "Pogi" qui s'était également imposé sur Liège-Bastogne-Liège l'an dernier.

Ce Tour de Lombardie 2022 était aussi un jubilé pour deux légendes: Vincenzo Nibali (37 ans), double vainqueur du Tour de Lombardie, et Alejandro Valverde (42 ans), passé tout proche de la victoire à trois reprises en terminant 2e en 2013 2014 et 2019. Si le Requin de Messine a été distancé par le rythme des Bora-Hansgrohe au pied du Civiglio, Valverde a terminé 7e, devant Bauke Mollema, Rudy Mollard et Romain Bardet, les deux seuls Français à figurer dans le top 10.