Affaire de la sextape: le jugement pourrait être rendu dès vendredi

Alors qu'une mise en délibéré était attendue, le jugement du tribunal correctionnel de Versailles sur "l'affaire de la sextape" pourrait finalement être rendu ce vendredi. En clair, Karim Benzema et les autres prévenus seraient condamnés ou relaxés dès demain.

Karim Benzema et les quatre autres prévenus de "l'affaire de la sextape" pourraient être fixés plus vite que prévu. Ouvert depuis mercredi, le procès de ce célèbre dossier se tiendra jusqu'à vendredi au tribunal correctionnel de Versailles. Et vu la multiplicité des versions, la médiatisation de l'affaire, mais aussi son ancienneté (les faits remontent à 2015), une mise en délibéré était attendue par les différentes parties et les observateurs. "Il n’y aura pas de condamnation cette semaine", lançait ainsi Karim Djaziri, conseiller historique de Benzema, lundi sur RMC. Mais finalement, le jugement du procès pourrait ne pas être mis en délibéré, et donc rendu dès ce vendredi.

Cela signifierait que Karim Benzema, comme les autres accusés, serait condamné ou relaxé (en première instance) dès demain. Et que Mathieu Valbuena, victime dans ce dossier d'une tentative de chantage, pourrait rapidement tourner la page, comme il le souhaite.

Valbuena s'est envolé vers Francfort

L'ancien milieu offensif de l'OM et des Bleus, présent au tribunal depuis mercredi matin, a d'ailleurs quitté le procès ce jeudi midi, avant les plaidoiries des parties civiles, pour s'envoler vers Francfort où son équipe, l'Olympiacos, jouera dans la soirée en Ligue Europa.

Avant cela, Mathieu Valbuena a vu dans la matinée Mustapha Zouaoui, présenté comme le "cerveau" de l'affaire, lui présenter des excuses. "Franchement je suis désolé, je te le dis clair et net, ce n'est pas bien ce que je t'ai fait. Je te le dis, tu me mettrais un coup de pied, ce serait normal, tu ne mérites pas d'être là", a lancé ce dernier, après avoir chargé... Djibril Cissé, qui n'a pourtant pas été renvoyé devant le tribunal.

Pour rappel, les cinq prévenus dans l'affaire de la sextape encourent jusqu'à cinq ans de prison.