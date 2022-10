Affaire Pogba: "J'ai failli clamser", l'angoissant message laissé par Mathias à Paul après s'être fait braquer

Mathias Pogba a laissé un message vocal sur le répondeur de son frère Paul, fin juillet, où il explique avoir "failli clamser", révèle Le Monde dans une enquête sur l'affaire Pogba. C'était environ deux semaines après que Mathias a tenté de rendre visite à Paul à Turin.

D'après ses dires, c'est seulement au mois de juillet de cette année que Mathias Pogba aurait découvert l'affaire dans laquelle était empêtré son frère Paul. Un mois de juillet où l'aîné a donc décidé de faire l'aller-retour à Turin, en compagnie des amis d'enfance de Paul, afin de rencontrer son frère. En vain, puisque le petit groupe ne pourra jamais accéder au centre d'entraînement de la Juventus.

Environ deux semaines plus tard, l'affaire prend une autre tournure. D'après les révélations du Monde, Mathias Pogba affirme s'être fait braquer le 30 juillet au soir à Roissy-en-Brie par deux hommes "tout habillés de noir et cagoulés" qui lui demandent alors de rappeler à son frère ses "engagements" et sa promesse de régler les 13 millions d'euros demandés.

"Je vais m’occuper de ton image et, wallah, tu vas regretter ça toute ta vie"

Le lendemain, Mathias Pogba appèle Paul et lui laisse un message vocal sur son répondeur. "J’ai failli clamser, enculé va, rappelle-moi tout de suite, dépêche toi, (…) sinon je vais m’occuper de ton image et, wallah, tu vas regretter ça toute ta vie." C'est à la suite de cet épisode que Mathias se serait rendu chez sa mère Yeo Moriba, pensant qu'elle était la seule capable de convaincre Paul Pogba de régler cette histoire.

On apprend également, dans l'enquête du Monde, que les vidéos menaçantes de Mathias Pogba publiées fin août ont été tournées en présence de Roushdane et de Machikour, près de Caen. On ne sait toujours pas en revanche si Mathias Pogba a fait ces enregistrements sous la contrainte ou s'il est impliqué dans une tentative d'extorsion.