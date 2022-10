Affaire Pogba: "Je ne lui ai rien fait", ce qu'a dit Mathias Pogba aux enquêteurs avant sa mise en examen

Mathias Pogba s’est défendu d’avoir joué un quelconque rôle dans l’extorsion dont son frère Paul aurait été victime ces derniers mois. Actuellement en détention, l’accusé a assuré lors de son audition du 17 septembre devant les juges avoir un alibi pour la soirée où l’affaire a débuté , selon les révélations du journal Le Monde. De même, il n’avait alors pas connaissance d’une clé USB contenant d’éventuelles preuves d’un maraboutage contre Kylian Mbappé.

Le genre d’histoire dont Paul Pogba se serait bien passé à quelques semaines de la Coupe du monde 2022 au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre). Déjà en délicatesse avec sa condition physique, et toujours incertain pour le Mondial, le milieu des Bleus et de la Juventus doit également gérer une triste affaire extra-sportive.

Victime d’extorsion, le joueur de 29 ans y est notamment opposé à son aîné Mathias. Entendu par les juges le 17 septembre dernier lors de sa première comparution, le frère de Paul a nié une quelconque participation aux menaces reçues par le champion du monde 2018, selon les informations dévoilée par le journal Le Monde.

Un alibi pour le soir de l’enlèvement de Paul?

Au-delà d’avoir joué un rôle lors de la nuit du 19 au 20 mars 2022, dans ce qui s’apparente au début de l’affaire Pogba, l’international guinéen de 32 ans (5 sélections) a démenti avoir été sur place dans l’appartement où des hommes armés ont retenu Paul Pogba en banlieue parisienne. Mathias Pogba a même assuré qu’il possédait un alibi le plaçant loin des lieux du crime lors de cette soirée.

Quelques heures avant d’être mis en examen pour des chefs "d’extorsion en bande organisée" et de "participation à une association de malfaiteurs en vue de préparation d’un crime", Mathias Pogba a donc cherché à se dédouaner devant les juges d’instruction. Selon ses mots, le joueur passé par Tours ou plus récemment par l’ASM Belfort a expliqué qu’il se trouvait dans une chambre d’un hôtel de La Défense et non en Seine-et-Marne, lieu de la captivité de Paul Pogba.

Mathias se serait rendu à Turin pour parler avec Paul

Accusé de s’être rendu en Italie pour participer à un coup de pression contre son frère le 13 juillet, Mathias a encore une fois nié. Selon lui, il a voyagé à Turin avec les quatre autres personnes mises en examen dans ce dossier afin "d’avoir la version" du milieu de la Juventus sur cette histoire d’enlèvement et de menace datant du mois de mars.

Quelques semaines après ce séjour en Italie, Mathias a raconté aux deux juges d’instruction s’être lui-même "fait braquer" par des hommes cagoulés, le 30 juillet. Les agresseurs lui auraient alors signifié d’agir auprès de son cadet pour le pousser à payer les sommes réclamées. Après cet incident, Mathias a regretté de ne pas avoir eu "le réflexe d’appeler les forces de l’ordre".

Derrière, l’un des jumeaux Pogba a pris contact avec sa mère pour lui demander à son tour d’intervenir et de convaincre la star de l’équipe de France de payer ses extorqueurs.

Elle-même entendu par les enquêteurs, Yeo Moriba a livré une autre version de cette entrevue avec Mathias et les quatre autres personnes mises en examen dans cette affaire.

Mathias ignorait "l’existence" d’une clé USB avec le maraboutage de Mbappé

Directement au centre de cet épineux dossier, Kylian Mbappé aurait été victime d’un maraboutage de la part de Paul Pogba. Une clé USB contenant les preuves de l’action d’un marabout contre l’attaquant du PSG existerait même. Mais Mathias a nié avoir été au courant de "l’existence" de cette clé informatique selon les propos rapportés par le journal Le Monde. Et ce, même si les braqueurs du milieu français en auraient fait état pendant la nuit du 19 au 20 mars.

En revanche, Mathias Pogba semble avoir assuré aux enquêteurs que son frère Paul avait bien eu recours au "marabout nommé Grandé" et avait notamment fait appel à lui pour "des actes de sorcellerie" dont un contre le buteur du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France. "Il en a fait sur Mbappé, c’est tout ce que je sais, je ne sais pas à quelle date", aurait ainsi dévoilé Mathias Pogba lors de ses auditions.

Mathias s’explique sur sa vidéo sur les réseaux sociaux

Lors de sa garde à vue avant à sa mise en examen, Mathias Pogba a aussi évoqué les moments où il avait demandé "de temps en temps" de l’argent à son frère qui gagnait à Manchester United beaucoup plus que ses "1400-1500 euros" mensuels. "Mais je n’aime pas demander. Ce n’est que quand je suis dans le besoin que je demande", a encore indiqué l’attaquant de 32 ans. Et de préciser qu’il avait "en général" de bonnes relations avec l’international tricolore aux 91 capes.

Néanmoins, toujours lors de sa garde à vue puis lors de son audition par les juges d’instruction, Mathias Pogba a confirmé avoir adressé un message vidéo menaçant à Paul afin d’éviter que les braqueurs s’en prennent encore à lui. Une séquence finalement diffusée le 27 août sur les réseaux sociaux et qui a entraîné la forte médiatisation de cette affaire Pogba.

Et Mathias Pogba de se justifier en insistant: "Nous avons décidé de faire réagir Paul en enregistrant cette vidéo afin qu’il règle son problème avec les personnes concernées. […] A ce moment-là, je n’ai pas de nouvelles de lui, je me sens abandonné, ignoré. Je ne lui ai rien fait. Je n’ai pas de contact avec lui, je ne comprends pas son comportement."