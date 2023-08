Arabie saoudite: "On a traité Ronaldo de fou, mais il a lancé tout ça", défend Neymar

Neymar s’est exprimé dans sa vidéo de présentation au sein de son nouveau club d’Al-Hilal. Il explique être impatient de se frotter à certaines stars mondiales comme Cristiano Ronaldo, dont il loue le choix d’avoir été le premier grand nom à rejoindre l’Arabie saoudite.

Neymar (31 ans) a troqué le maillot bleu foncé du PSG pour un bleu plus clair en s’engageant avec Al-Hilal. Après sa signature mardi soir, le Brésilien s’est confié sur le compte Twitter de son nouveau club saoudien. Il affiche son impatience à débuter dans ce nouveau championnat où la présence de nombreuses stars internationales l’a clairement incité à franchir le pas. Il loue ainsi le choix de Cristiano Ronaldo d’avoir été le premier à rejoindre le championnat en janvier dernier.

"Les fans peuvent s’attendre à ce que je fasse tous les efforts sur le terrain"

"Je suis très excité, très content de rejoindre un nouveau championnat, confie-t-il. C’est une nouvelle expérience, un nouveau challenge. Je suis excité d’écrire l’histoire. Les défis me motivent et quand tu fais face à un nouveau challenge comme ça, cela boost ton estime. Je suis ici pour aider le championnat à grandir. Ils ont déjà beaucoup changé en faisant beaucoup de signatures. Bien sûr, le championnat sera très compétitif, surtout après les recrutements qu’ils ont faits. J’espère que notre club fera une belle saison pour atteindre nos objectifs. Je pense que la compétitivité est importante et c’est pour ça que j’ai rejoint le championnat. Bien sûr, c’est un changement différent mais un nouveau défi. Je crois que Cristiano Ronaldo a lancé tout ça et tout le monde l’a traité de fou, de ci, de ça. Mais aujourd’hui vos voyez que le championnat grandit de plus en plus."

L’ancien joueur du Barça promet désormais de d’investir à fond dans son nouveau projet. "Les objectifs sont de gagner de plus en plus de titres pour répondre aux ambitions du club, poursuit-il. C’est important d’avoir de la qualité dans l’équipe. Bien sûr ça aide à prendre quelques décisions durant votre carrière, c’était le cas pour moi. Je suis impatient d’écrire une nouvelle histoire, pour atteindre tous les objectifs avec l’équipe et aider mes coéquipiers. Je crois, quand on parle football, que nous avons la même passion avec les fans d’Al-Hilal. Ils peuvent s’attendre à ce que je fasse tous les efforts sur le terrain. Je vais donner le meilleur de moi pour le club, c’est ce que je ferai toujours quand je serai sur le terrain."

"C’est excitant de rencontrer des joueurs de top qualité dans les autres équipes, ajoute-t-il. Ça motive à être encore meilleur. Quand tu affrontes Ronaldo, Benzema, Firmino, l’excitation est encore plus grande. Les affronter sera merveilleux, ce sera fantastique."

Il conclut en indiquant ne pas s’être renseigné du tout sur la vie en Arabie saoudite, ni sur le niveau de jeu du football local. "Non, je n’ai discuté de la vie en Arabie saoudite avec personne, je n’ai pas échangé avec ceux qui vivent ici, ni même parlé du championnat, reconnait-il. J’ai eu une conversation rapide avec Alex Telles, Malcom et Michael mais nous n’avons pas parlé du pays, de la ville, du championnat, nous nous somme juste demandés comment on allait."