Ballon d'or: avec un cinquième lauréat différent, la France rejoint le sommet du classement

Lundi soir, Karim Benzema est devenu le 5e joueur tricolore à remporter le Ballon d'or. Depuis la création du célèbre trophée en 1956, aucune autre nation que la France (et l'Allemagne) ne détient plus de lauréats différents.

Le roi Karim Benzema adoubé par son ancien entraîneur au Real Madrid, aussi légende du football français, Zinedine Zidane. Lundi soir au théâtre du Châtelet, c'est bien plus qu'un trophée qu'a transmis "Zizou" à l'attaquant de 34 ans. Sur scène pour remettre le Ballon d'or à "KB9", l'ancien numéro 10 des Bleus a passé le flambeau, après 24 ans d'attente d'un nouveau lauréat tricolore.

Titré en 1998, après une belle saison avec la Juventus et le premier titre de champion du monde de l'histoire de la France, Zidane attendait depuis son successeur. C'est désormais chose faite avec la consécration de l'ancien lyonnais, qui entre par la grande porte dans la cour des plus grands, devenant le deuxième plus vieux lauréat de l'histoire après Stanley Matthews, récompensé lors de l'inauguration du trophée en 1956 alors qu'il était âgé de plus de 41 ans.

Avec cinq lauréats différents, la France au sommet du Ballon d'or (avec l'Allemagne)

Mais surtout, Benzema a fait basculer la France au sommet du classement du Ballon d'or en ce qui concerne... les lauréats différents. En étant le cinquième joueur français honoré après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et, donc, Zinedine Zidane (1998), le meilleur buteur de la dernière Ligue des champions (15 buts lors de l'exercice 2021-2022) place, de fait, son pays tout en haut. Aucune autre nation ne fait mieux que cinq récipiendaires différents depuis la création du trophée.

La France rejoint l'Allemagne en tête de ce classement officieux, puisque elle aussi compte cinq vainqueurs différents dans ses rangs : Gerd Müller (1970), Franz Beckenbauer (1972, 1976), Karl-Heinz Rummenige (1980, 1981), Lothar Matthäus (1990) et Matthias Sammer (1996). Quant au nombre de Ballons d'or par nation, Allemagne, Portugal et France sont désormais au coude-à-coude avec sept titres.