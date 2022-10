Ballon d'or: la "fierté" d'Aulas et de l'OL envers Benzema

Le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a exprimé ce lundi soir "une immense fierté et beaucoup d'émotion" après le sacre de Karim Benzema, Ballon d'Or 2022, formé à l'OL.

Le petit Karim a bien grandi. Le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a exprimé lundi soir "une immense fierté et beaucoup d'émotion" après le sacre de Benzema, Ballon d'Or 2022, formé à l'OL.

"C'est une immense fierté et j'ai beaucoup d'émotion car Karim est un enfant de l'OL que nous avons vu grandir et que nous avons vu réussir quasiment tout ce qu'il a entrepris", a-t-il dit dans un message publié sur les médias du club.

"Je le considérais un peu comme un fils ou plutôt un petit-fils"

"Avoir un jeune comme Karim qui n'a connu que deux clubs, l'OL et le Real Madrid, qu'il a choisis, c'est une belle histoire, celle d'un jeune issu de l'immigration qui réussit formidablement en France et, au-delà de sa vie de footballeur, réussit une vie d'homme exemplaire pour tous les jeunes admiratifs de ce qu'il a fait et qui ont envie de lui ressembler", a poursuivi le dirigeant de 73 ans.

"Dès ses 17 ans, il signe son premier contrat chez nous et le lendemain il joue son premier match et marque contre Metz. Il y a eu ses quatre titres de champion de France et une Coupe de France puis le Real Madrid. Il a eu cette aptitude avec le Real à gagner la Ligue des champions", a enchaîné "JMA", voyant dans le parcours professionnel de Benzema une réussite "exemplaire".

Evoquant les soucis que l'ex-joueur de l'OL (2005-2009) a traversés, de l'affaire "Zahia", où il a été relaxé, à l'affaire de la "sextape", qui lui a valu un an de prison avec sursis, Aulas assure: "J'ai toujours imaginé qu'il aurait le destin qu'il est en train d'avoir. J'ai été quelques fois déçu que les environnements ne soient pas toujours faciles. Et parfois, on tire des conclusions trop hâtives. J'ai toujours été convaincu de son retour en équipe de France. Et j'avais la certitude que nous sortirions de ces péripéties."

"Bien sûr ce n'est pas mon fils mais je le considérais un peu comme un fils ou plutôt un petit-fils. Il y a beaucoup de respect et d'affection car il est très respectueux. Il a été élevé comme ça", a-t-il ajouté, voyant en Benzema "le numéro 1 de (ses) 35 ans de présidence" de l'OL.