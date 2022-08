Ballon d'Or: l'absence de Messi de la liste des nommés, injustice ou logique?

Absent de la liste du Ballon d'Or pour la première fois depuis 2005, Lionel Messi paie une saison en demi-teinte pour sa première année sous le maillot du PSG. Même si d'autres noms de la liste interrogent.

C'est l'évènement de la liste pour le Ballon d'Or 2022: le septuple vainqueur de la prestigieuse récompense individuelle, Lionel Messi, n'est pas candidat à sa propre succession le 17 octobre prochain. L'Argentin, jusque-là nommé sans discontinuité depuis 2006 (seulement deux fois hors du podium, ndlr), paie sa saison de transition, sa première au PSG après son départ fracassant du FC Barcelone.

La modification des critères pour l'attribution du Ballon d'Or n'a pas non plus été favorable à l'international argentin puisque désormais, la part belle est donnée aux performances individuelles. Le changement de périodicité, avec une échelle-temps calquée sur les saisons, n'a pas pu sauver l'ancien Barcelonais, comme ce fût le cas l'an dernier avec son triomphe en Copa America.

>> Revivez l'annonce de la liste du Ballon d'Or

Onze buts... et onze poteaux

Pour sa première saison dans la capitale, la Pulga a fait preuve d'une grande déception, avec seulement onze buts en 34 matchs avec le PSG (dont six en Ligue 1). Des statistiques bien loin des standards de ses années catalanes, où il dépassait presque systématiquement la barre des 30 buts (91 réalisations en 2012). C'est d'ailleurs par sa malchance que Lionel Messi a fait parler de lui, avec pas moins de onze montants touchés lors de l'exercice 2021-2022.

Si ses 14 passes décisives ont servi au collectif parisien, l'élimination en huitième de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid a sonné le glas pour l'Argentin, également très discret en sélection, hormis un quintuplé face à l'Estonie (5-0) et un doublé d'offrandes lors de la Finalissima contre l'Italie (3-0).

Les statistiques parlent pour Ronaldo, Nunez et Vlahovic

L'absence du septuple lauréat du Ballon d'Or ne semble pas non plus illogique en comparaison aux autres attaquants de la liste, qui possèdent tous de meilleures statistiques sur le plan personnel, à commencer par Cristiano Ronaldo. Présent pour la 18e fois consécutive dans les 30 finalistes, le Portugais a porté Manchester United à bout de bras pour son retour en Angleterre. En marquant six buts lors des cinq premiers matches de C1, il a offert sept points à MU, qui n'aurait sans doute pas vu les huitièmes de finale sans lui. Le joueur de 37 ans a également marqué 18 fois en Premier League, dont deux triplés.

Les trois petits nouveaux de la liste en attaque ont également réalisé une saison 2021-2022 sérieuse d'un point de vue des statistiques. Dusan Vlahovic a cartonné pour ses six derniers mois avec la Fiorentina (17 de ses 24 buts en Serie A), tout comme Darwin Nunez avec Benfica (26 réalisations en 28 matchs de championnat) et Luis Diaz (22 buts en 54 rencontres toutes compétitions confondues avec Porto et Liverpool).