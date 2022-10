PSG: Thierry Henry recadre à nouveau Mbappé, frustré par son poste de pivot

Interrogé par Prime Video sur la sortie de Kylian Mbappé au sujet de son rôle de pivot sur le devant de l'attaque du PSG, Thierry Henry en a remis une couche. Et a de nouveau rappelé au Français que la priorité restait le collectif.

Toujours au centre de l'actualité, Kylian Mbappé fait parler. Interrogé sur le fameux "#PivotGang" posté par l'attaquant parisien sur Instagram, Thierry Henry a de nouveau recadré le Français au micro de Prime Video juste avant le Classique.

"C'est le seul dans cette équipe qui peut jouer avant-centre"

Prenant d'abord la défense du joueur du PSG, le consultant souhaite remettre les choses dans son contexte: "Je pense que ce n'est pas évident. Qu'est-ce qu'on lui a promis? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Je n'étais pas là aux réunions. Les gens parlent: "Je suis sûr que...". On est sûr de rien!"

"Moi, ce que je vois, ce sont ses prestations sur le terrain, poursuit-il en défendant toujours Kylian Mbappé. huit buts en championnat, quatre en Ligue des champions."

"Alors est-ce qu'il est meilleur à gauche? Oui il est meilleur à gauche, admet-il. Maintenant, il est polyvalent et c'est le seul dans cette équipe qui peut jouer avant-centre donc il s'est retrouvé avant-centre. On peut parler de ses appels qui libèrent les autres, les gens ne le voient pas ça."

"Tu dois faire quelque chose pour l'équipe"

"Après, peut-être que pour la première fois on voit ses défauts. Quand tu reçois un ballon, faut le garder, il faut faire des courses d'avant-centre pour les autres... Ce n'est pas toujours évident de jouer tout seul devant, je suis passé par là. Après, ce que les gens racontent, tout ça, ce sont des discussions de bar... Moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain et il a répondu contre Benfica où je l'ai souvent vu jouer sur le côté gauche. On sait qu'il n'aime pas jouer dans l'axe, mais, je le redis, quand ton coach te met dans l'axe et tu dois faire quelque chose pour l'équipe, il faut le faire", a réaffirmé l'ancien buteur d'Arsenal.