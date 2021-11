Ballon d’or: "Messi ne le méritait pas", tacle Kroos, qui l’aurait donné à Benzema

Dans le podcast qu’il anime avec son frère, Toni Kroos a réagi au septième Ballon d’or remporté par Lionel Messi, lundi à Paris. Le milieu de terrain allemand estime que le trophée aurait dû revenir cette année à Karim Benzema, son partenaire au Real Madrid.

Un souffle de plus dans le vent de la contestation. A l’image de la presse de son pays, Toni Kroos ne valide pas le nouveau Ballon d’or remporté par Lionel Messi, lundi à Paris. Le milieu de terrain allemand a débriefé la cérémonie lors d’un épisode du podcast qu’il anime avec son frère Felix ("Lober, tout simplement"). Et il n’a pas caché son désaccord. Après avoir félicité l’attaquant du PSG pour son septième sacre, Kroos a mis en doute la légitimité de ce résultat. En expliquant qu’il aurait récompensé Karim Benzema, son partenaire au Real Madrid.

"Pourquoi Benzema n’a-t-il pas remporté le Ballon d’or? Ce qui ne va pas dans cette élection, c’est surtout la première place, a lâché le joueur de 31 ans. Leo ne le mérite pas. Il n’y a aucun doute sur le fait qu’il a été le joueur de la décennie avec Cristiano, mais cette année, il y aurait dû avoir d’autres joueurs devant lui."

Le coup de gueule de Casillas

Une sortie qui fait écho à celle d’Iker Casillas. L’ancien portier du Real Madrid a réagi sur les réseaux sociaux pour critiquer le septième Ballon d’or de Messi. "C'est de plus en plus difficile pour moi de croire aux récompenses dans le football, a écrit l’ex-gardien espagnol. Pour moi, Messi est l'un des cinq meilleurs joueurs de toute l'Histoire. Mais il faut commencer à savoir définir qui est le plus remarquable après une saison. Ce n'est pas si dur que ça! D'autres rendent ça dur!"