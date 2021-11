Ballon d’or: d’où vient le costume pailleté que portaient Messi et ses fils?

Lionel Messi a débarqué au théâtre du Châtelet avec un costume très remarqué, lundi soir à Paris, lors de la cérémonie du Ballon d’or. L’attaquant du PSG, qui a reçu son septième trophée, s’est présenté avec une veste noire et pailletée. Tout comme ses trois fils.

Une bulle de lumière dans la nuit. Lionel Messi a débarqué au théâtre du Châtelet sous une nuée de flashs et de caméras, lundi soir, au cœur de Paris. Avec un costume très remarqué. L’attaquant du PSG, arrivé parmi les derniers invités, à fendu le tapis rouge du Ballon d'or 2021 dans une veste noire et pailletée. Tout comme ses fils: Thiago, Mateo et Ciro. Au bras de son épouse, Antonella Roccuzzo, qui avait opté pour une robe dorée, l’Argentin avait des allures de rock star au moment d’aller chercher son septième trophée.

Son entrée spectaculaire a d’ailleurs éteint tout suspense. Difficile d’imaginer Messi venir faire de la figuration avec un look pareil. L’origine de son costume n’a pas encore fuité mais il pourrait s’agir d’une création Dolce & Gabbana. La maison de couture italienne habille depuis longtemps la star de 34 ans et son épouse lors des grands rendez-vous. Un accord à l’amiable aurait même été passé entre D&G et la famille Messi, en partie originaire de la Grande Botte.

Des costumes souvent remarqués

Ces dernières années, les choix vestimentaires de l’ancien crack du Barça ont régulièrement fait parler lors des soirées du Ballon d’or. En 2012, il avait opté pour un smoking en velours à l’heure de recevoir son quatrième trophée consécutif. L’année suivante, il avait fait sensation dans un costume bordeaux pour venir assister au deuxième sacre de Cristiano Ronaldo. Selon Mundo Deportivo, il avait alors empoché 1 million d’euros pour porter cette création Dolce & Gabbana. En 2013, le génie de Rosario avait choisi un ensemble noir à pois blancs, avec un nœud papillon du même motif. En expliquant vouloir "être différent et surprendre".

En plus de son septième Ballon d’or, Messi est reparti lundi soir avec une montre en or offerte par la marque Purcell, partenaire de l’événement. Un accessoire de luxe créé par l’horloger Éric Coudray, sur lequel le nom de l’Argentin a été gravé à la main par l’artiste Juliane Coulet. Ce modèle collector a été commercialisé en seulement huit exemplaires dans le monde.