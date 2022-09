Brésil: "Ils parlent de démocratie", Neymar en remet une couche sur son soutien à Bolsonaro

Ce jeudi, Neymar enflammait l'actualité en apportant publiquement son soutien au candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro, à quelques jours de l'élection présidentielle au Brésil. Vivement critiquée, la star de la Seleçao a régi sur ses réseaux sociaux. En assumant parfaitement.

Neymar a décidément décidé de faire parler de lui en ce début de saison. Qu'il s'agisse de ses performances sportives exceptionnelles, de sa relation tendue avec Mbappé et même des élections présidentielles au Brésil, la star du PSG et de la Seleçao est au coeur de l'actualité.

Ce jeudi, il apportait publiquement son soutien à Jair Bolsonaro, président sortant du Brésil et candidat à sa propre succession dans deux jours. Dans une vidéo publiée sur TikTok, l'attaquant du PSG, qui compte plus de huit millions d'abonnés sur la plateforme et 180 millions sur Instagram, fredonnait en souriant une chanson qui appelle à voter Bolsonaro - "Vote, vote et confirme, le 22, c'est Bolsonaro", entend-on dans le refrain.

Un soutien de poids pour le chef de l'Etat sortant, distancé dans les sondages par l'ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva. Ce soutien a suscité une vague de réactions, d'autant qu'il n'est pas le seul footballeur brésilien à voir fait ce choix controversé. Ronaldinho, Ronaldo, ou plus récemment son ami Lucas - de manière très discutable - ont tous soutenu le président sortant.

"Ils parlent de démocratie..."

Pas du genre à garder sa langue dans sa poche, Neymar a bien évidemment réagi aux critiques qui le visent. Dans un messsage ponctué d'une note d'ironie, le Brésilien s'adresse à ses détracteurs et défend son opinion: "Ils parlent de démocratie et de beaucoup de choses, mais quand quelqu'un a une opinion différente, il est attaqué par ceux-là même qui parlent de démocratie. Allez comprendre", a t-il écrit, accompagné d'un smiley "mort de rire" et un autre qui mime l'incompréhension.

Dans deux jours, le Brésil votera pour élire son nouveau président. Pour l'instant derrière Lula dans les sondages, Bolsonaro peut compter sur ses récents soutiens de poids pour essayer d'inverser la tendance.