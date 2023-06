Bayern: après deux ans de polémique, le contrat avec Qatar Airways ne sera pas prolongé

Le Bayern Munich a annoncé ce mercredi la fin de son partenariat avec Qatar Airways, qui avait suscité des critiques en raison de ses liens commerciaux avec l'émirat pétrolier, accusé de violer les droits humains au moment de l'organisation de la Coupe du monde 2022.

Ce mercredi, le Bayern Munich, via un communiqué, a annoncé la fin de son partenariat avec la compagnie aérienne Qatar Airways. Après cinq ans de collaboration, les deux entreprises n'ont pas prolongé leur accord qui arrive à échéance et avait suscité de nombreuses critiques peu avant la Coupe du monde 2022, lorsque la violation des droits humains au Qatar avait été dénoncée.

Un partenariat décrié

"Nous honnorerons ce contrat", avait alors déclaré, fin 2021, le président Herbert Hainer à propos de la relation commerciale du Bayern avec la compagnie aérienne qatarie, sans préciser si le Bayern prolongerait le contrat de sponsoring. Cette prise de position faisait alors suite au vent de protestations ayant perturbé l'Assemblée générale du club, dénonçant justement les liens entre le "FC Hollywood" et le Qatar. Une motion de censure déposée par Michael Ott, un membre de l'assemblée, pour mettre fin à la collaboration, avait été rejetée par le vice-président Dieter Mayer.

Critiqué pour ses engagements commerciaux avec l'émirat du Moyen-Orient, le Bayern, via son président de l'époque Oliver Kahn, avait assuré dans un entretian au quotidien Bild que le contrat ne serait éventuellement prolongé qu'après un examen des aspects "sportifs, financiers et sociaux", tout en assurant que l'objectif était bel et bien de renégocier l'accord. "Nous allons entamer maintenant les discussions. Dans un premier temps, il s'agira de faire le point et d'évaluer les intérêts respectifs des deux parties", avait assuré Kahn au moment où l'effectif bavarois rejoignait Doha, en stage, en janvier dernier.