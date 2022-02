Salzbourg-Bayern: Munich bien aidé par un Coman, hyperactif et efficace

Le Bayern Munich a souffert ce mercredi en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Mais les Bavarois ont arraché un match nul à Salzbourg (1-1) qui les laisse à hauteur des Autrichiens avant le match retour. Essentiellement l’œuvre de Kingsley Coman, actif et efficace.

Quand Kingsley Coman ajoute l’efficacité à sa capacité à déstabiliser une défense adverse, le danger n’en devient que plus grand. Alors que Thomas Müller et Robert Lewandowski, pourtant troisième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions avec 82 réalisations, ont été en difficulté face à la défense de Salzbourg (1-1), ce mercredi en 8e de finale aller de la C1, l’international français s’est montré percutant et réaliste. Au contraire de Leroy Sané et de Serge Gnabry, peu inspirés dans leurs choix.

Selon Opta, Coman a tiré huit fois au but face au Red Bull, soit le plus haut total pour un joueur du Bayern Munich en Ligue des champions, dans un match à élimination directe, depuis Lewandowski en 2016. Lors de la demi-finale face à l’Atlético de Madrid, le Polonais avait également tiré à huit reprise.

Coman: "L'objectif de la saison, c'est la Ligue des champions"

Sur ses huit tentatives, Coman a trompé Philipp Koehn à une reprise juste avant le temps additionnel. D’un plat du pied gauche, il a évité la défaite aux siens. De quoi recevoir les félicitations, succinctes, de Julian Nagelsmann : "Coman a vraiment été bon en deuxième période. On peut vivre avec ce match nul, mais au retour il faudra qu'on débute le match comme ce soir en deuxième période."

Le principal intéressé faisait lui aussi dans la sobriété au terme de sa performance, se tournant déjà vers le match retour : "On s'attendait à ce match, car on a déjà joué cette équipe l'an dernier, on sait qu'elle presse beaucoup, avec beaucoup de jeunes. On est heureux d'avoir arraché le match nul. C'était très important car l'objectif cette saison, c'est la Ligue des champions. On n'est pas dans une mauvaise position avant le match retour. Il va falloir être plus présent pour éviter de subir autant de contres, se créer plus d'occasions." Un domaine dans lequel Coman a excellé en Autriche.