Bayern: les propos forts d'Alphonso Davies sur sa solitude

Sur sa chaîne Twitch, le défenseur du Bayern Munich, Alphonso Davies, a fait des confessions sur la solitude que peuvent traverser les footballeurs professionnels.

Le métier de footballeur professionnel peut faire rêver. Et pourtant, Alphonso Davies a voulu rappeler les difficultés qui peuvent en découler. Sur sa chaîne Twitch, le défenseur du Bayern Munich a fait passer un message fort sur la solitude que peuvent traverser les joueurs.

"La vie de footballeur professionnel est formidable, sans aucun doute. Pour se détendre et profiter de la vie. Mais après l’entraînement, il n’y a rien à faire, confie-t-il, dans des propos reportés par As. Pour moi, puisque je n’ai pas de famille et que ma petite amie ne vit pas avec moi, je suis seul. J’ai probablement cinq amis. Je suis un perdant populaire. C’est un peu inquiétant de ne pas avoir quelque chose à faire et surtout quand tous vos amis ont un travail."

Sa famille a fui la guerre

Né au Ghana dans une famille de réfugiés libériens, Alphonso Davies est arrivé au Canada à l'âge de cinq ans, où il a effectué ses premiers pas en tant que footballeur dès 13 ans à Vancouver. Transféré au Bayern Munich à l'été 2019 contre un chèque de 13,5 millions de dollars hors bonus, l'international canadien (36 sélections) s'est rapidement intégré au sein du collectif bavarois.

Il a notamment remporté quatre titres de champion d'Allemagne, une Ligue des champions et une Coupe du monde des clubs. Avec sa sélection, qu'il fréquente depuis 2017, il a disputé son premier Mondial au Qatar. Le Canada a terminé dernier de sa poule après trois défaites en autant de rencontres, 36 ans après leur dernière participation.