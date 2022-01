Bayern: Sané et Upamecano à leur tour positifs au Covid

Le Bayern Munich annonce que Leroy Sané et Dayot Upamecano ont été testés positifs au Covid-19. Depuis le début de l’année, six cas avaient déjà été recensés, parmi lesquels les Français Kingsley Coman, Corentin Tolisso et Lucas Hernandez.

Le cluster se confirme au Bayern Munich. Trois jours avant de recevoir le Borussia Mönchengladbach pour la reprise de la Bundesliga, le club bavarois informe de deux nouveaux cas de Covid-19 dans ses rangs, en l’occurrence Leroy Sané et Dayot Upamecano. Ce qui porte à huit le nombre total de joueurs infectés.

"Leroy Sané et Dayot Upamecano (au Sénégal) ont été infectés par le coronavirus. Les deux joueurs vont bien et sont à l’isolement", annonce le Bayern Munich dans un bref communiqué.

5 Français parmi les 8 cas positifs

La reprise de l’entraînement, initialement prévue le 2 janvier, avait été repoussée d’un jour avec la découverte de quatre cas: Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso et Omar Richards. Ce lundi, deux autres Français, Lucas Hernandez et Tanguy Kouassi, ont aussi été testés positifs. Fin novembre, Joshua Kimmich avait par ailleurs contracté le Covid, ce qui avait fait parlé en Allemagne puisque le joueur n’était pas vacciné.

C’est donc avec un groupe réduit que le Bayern Munich va poursuivre sa préparation. Leaders de Bundesliga avec 9 points d’avance sur le Borussia Dortmund, les Bavarois doivent recevoir le Borussia Mönchengladbach ce vendredi soir (20h30) pour la reprise du championnat allemand après trois semaines de trêve.