Bayern-Wolfsburg: la raison improbable du remplacement de Pavard

A la fin du match de la 17e journée de Bundesliga entre le Bayern Munich et Wolfsburg (4-0), Benjamin Pavard a été remplacé par Malik Tillman parce qu’il s’est rendu… aux toilettes.

Scène cocasse vendredi soir à l’Allianz Riviera. On entre dans les dix dernières minutes du match d’ouverture de la 17e journée de Bundesliga Bayern-Wolfsburg (4-0) quand Julian Nagelsmann se prépare à effectuer un nouveau changement au sein de son équipe. Alors que les Bavarois mènent 3-0 et se dirigent vers une victoire tranquille, l’entraîneur du Bayern envisage de sortir Jamal Musiala. Mais un fait de match peu banal va modifier ses plans.

A la 83e minute, Benjamin Pavard, auteur d’une prestation solide, fonce soudainement vers les vestiaires en courant. Nagelsmann raconte: "Nous voulions faire un changement et au même moment, "Benji" nous a dit en français qu'il devait impérativement aller aux toilettes. Puis il a affirmé pouvoir tenir encore quelques secondes. Il a d'ailleurs réussi plusieurs belles passes. Mais dès que le ballon a circulé de l'autre côté du terrain, il en a profité pour partir assouvir ses besoins."

Benjamin Pavard © ICON Sport

N’étant toujours pas revenu sur la pelouse au bout de trois minutes, l’entraîneur du Bayern prend donc la décision de remplacer le champion du monde, et non Musiala, et fait entrer le jeune attaquant Malik Tillman (19 ans). Une bonne décision puisque Musiala gonfle ses stats avec une passe décisive en fin de match pour Robert Lewandowski. Quant au Français, c’est avec un très large sourire qu’il a appris qu’il n’était pas autorisé à reprendre sa place sur le terrain après sa pause pipi.