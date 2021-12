Bayern: Lewandowski dépasse Gerd Müller et égale Ronaldo

En marquant le dernier but du Bayern Munich face à Wolsburg ce vendredi (4-0), Robert Lewandowski est un peu plus entré dans l’histoire de la Bundesliga. L’attaquant polonais compte 43 buts en championnat en 2021, record annuel de Gerd Müller battu, et 69 toutes compétitions confondues, comme Cristiano Ronaldo en 2013.

Le Bayern Munich caracole en tête de la Bundesliga et son buteur phare engrange les records. À l’issue d’une nouvelle démonstration face à Wolsburg ce vendredi soir (4-0), le club bavarois compte provisoirement 9 points d’avance sur son dauphin, le Borussia Dortmund. Une soirée qui a également permis à Robert Lewandowski de confirmer ses stats démentielles en 2021.

69 buts en 2021, Messi encore intouchable

Jusqu’ici muet, l’avant-centre polonais a attendu les dernières minutes de jeu pour y aller de son but, son 19e en 17 journées de Bundesliga, d’une reprise acrobatique sur une remise astucieuse de Musiala. Trois jours après avoir égalé la légende Gerd Müller, auteur de 42 buts en championnat sur l’année civile 1972, le deuxième du Ballon d’or l’a dépassé, avec désormais 43 unités au compteur.

Un record qui ne pourra pas être amélioré cette année puisque le Bayern Munich a disputé son dernier match de Bundesliga avant début janvier. Robert Lewandowski a profité de cette ultime occasion pour égaler une autre icône, Cristiano Ronaldo, qui avait marqué 69 fois toutes compétitions confondues sur l’année 2013. Mais le record absolu sera très dur à aller chercher, même pour le buteur bavarois, puisque Lionel Messi avait inscrit 91 buts en 2012.