Bayern: Pavard précise sa petite phrase sur Hakimi et Alexander-Arnold

Benjamin Pavard assure avoir le plus profond respect pour Achraf Hakimi et Trente Alexander-Arnold, arrières droits comme lui, qu’il estimait plus "sexys" mais peut-être moins complets que lui.

Les critiques, Benjamin Pavard (25 ans) a appris à vivre avec. Mais le latéral droit sait aussi défendre ses intérêts et sa légitimité. Parfois en difficulté comme piston droit en équipe de France, il assure dans une interview à L’Équipe ne pas avoir été touché par son match débuté sur le banc face au Kazakhstan, en novembre. Il rappelle d’ailleurs son vrai poste: défenseur axial droit mais se définit comme un "soldat", pouvant dépanner partout. Il en a aussi profité pour revenir sur une petite phrase prononcée en octobre sur Canal+.

En réponse à quelques réserves sur ses capacités à jouer latéral, l’ancien Lillois s’était défendu par rapport à d’autres spécialistes du poste. "En principe, on demande à un défenseur de bien défendre, avait-il confié. Pour moi, c’est normal de bien défendre même si le latéral de maintenant doit aussi apporter offensivement. C’est sûr que sur le papier, Pavard, c’est moins sexy que Hakimi ou Arnold mais défensivement, je suis plus complet. Si je n’étais pas aussi bon, comme les gens pensent, je ne serais pas titulaire en équipe de France."

"Les meilleurs joueurs du monde sont critiqués, pourquoi on ne critiquerait pas Pavard?"

"Cette phrase a été mal comprise, rétorque-t-il, ce vendredi dans L’Équipe. Je suis un joueur plus défensif qu'eux donc forcément je vais plus défendre et j'aurai moins de stats offensives qu'eux. C'est dans ce sens-là que je le disais. Ce sont de très grands latéraux. Je regarde leurs matches, je m'inspire des meilleurs."

Il conclut enfin en assurant ne pas chercher l’approbation générale du public. "Ce n'est pas un objectif, explique-t-il. Je sais que je ne pourrai jamais plaire à tout le monde. Les meilleurs joueurs du monde sont critiqués, pourquoi on ne critiquerait pas Pavard? (rires) Que je plaise ou je ne plaise pas, je m'en fous. Chacun a son point de vue. On doit le respecter."