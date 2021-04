PSG-Bayern: le beau message de Choupo-Moting pour Paris

Buteur au match aller ainsi qu’au retour, en Ligue des champions, Eric-Maxim Choupo-Moting a fait souffrir ses anciens coéquipiers du Paris Saint-Germain, en quart de finale. Il leur a aussi témoigné toute son amitié à l’issue de la rencontre et sur les réseaux sociaux.

Sans rancune. Eric-Maxim Choupo-Moting s’est livré à 100% sur le terrain pour qualifier le Bayern Munich face à son ancien club, le Paris Saint-Germain, en Ligue des champions. Mais ses deux buts - un à l’aller, le second au retour - n’auront pas suffi pour entrevoir la qualification en demies, malgré la victoire (1-0) du Bayern mardi soir (défaite 3-2 à l'aller, en Bavière). Reste la frustration d’être passé aussi près, mais aussi l’amitié pour ceux qui étaient encore ses coéquipiers il y a neuf mois.

"Je leur souhaite le meilleur pour l'avenir"

"Quelle bataille difficile ce fut ! Toujours très déçu parce que nous étions si proches ! Je suis fier de l'équipe car nous nous sommes battus jusqu'à la dernière seconde, a-t-il déclaré sur Instagram. Félicitations au PSG. C'était un sentiment génial et spécial d'être de retour à Paris, au Parc (malheureusement sans les supporters) et de voir tant de visages familiers et d'amis. Même si l'élimination, malgré la victoire, fait encore très mal, je leur souhaite le meilleur pour l'avenir ! On garde la tête haute et on se concentre maintenant sur le championnat."

Choupo-Moting, efficace en Ligue des champions

Mardi soir, lors du quart de finale retour, Choupo-Moting a ouvert le score sur la première occasion dangereuse bavaroise, quarante secondes après que Neymar a touché le montant de Neuer. Résultat des courses, l’international camerounais a inscrit plus de buts en deux rencontres face à Paris en Ligue des champions qu’en dix matches dans la compétition avec le club de la capitale.