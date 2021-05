Bundesliga: prêté par l’OM, Radonjic fait le show avec le Hertha Berlin

Arrivé en Allemagne lors du mercato hivernal, Nemanja Radonjic trouve ses marques avec le Hertha Berlin. Prêté par l’OM, le Serbe a inscrit son premier but et délivré sa première passe décisive en Bundesliga ce jeudi contre Fribourg (3-0).

Le secteur offensif de l’OM pourrait bien subir une grosse refonte lors du prochain mercato estival. Si Arkadiusz Milik a rappelé qu’il n’avait pas demandé à partir, Florian Thauvin aurait trouvé un accord de principe avec les Tigres de Monterrey, au Mexique. Prêté à la fin du mercato hivernal au Hertha Berlin, Nemanja Radonjic ne sait pas de quoi sera fait son avenir. En attendant, le Serbe a retrouvé la confiance en Bundesliga et vient même de briller lors du succès contre Fribourg ce jeudi (3-0). Pas impliqué sur le premier but berlinois, l’ailier de 25 ans a ensuite sorti une très grosse prestation.

Servi dans son couloir, il a éliminé son défenseur d’une belle accélération suivi d’un énorme crochet. Pendant que son adversaire peinait à se relever après s’être pris les pieds dans les bâches publicitaires, Nemanja Radonjic a adressé un centre millimétré pour Peter Pekarik sur le but du 2-0.

Un but au terme d’une chevauchée fantastique

Si le Hertha Berlin a peut-être perdu Mattéo Guendouzi pour de longues semaines, puisque le Français pourrait souffrir d’une fracture du métatarse au pied droit, il a trouvé Nemanja Radonjic.

Véritable poison pour la défense de Fribourg, l’international serbe aux 22 sélections est ensuite passé tout près de son premier but mais a vu le gardien adverse Florian Muller détourner sa tentative à dix minutes de la fin du match.

Mais décidément, le joueur appartenant toujours à l’OM était dans un grand soir. Quelques instants après sa première mise en échec, l’ailier s’est rattrapé. Parti depuis son propre camp, Nemanja Radonjic a d’abord eu un peu de réussite sur son contrôle orienté en bénéficiant d’un contre favorable pour éliminer un premier adversaire. Le Serbe s’est ensuite lancé dans un gros sprint avant d’éliminer un second défenseur d’un gros crochet puis de décocher une frappe puissante.

Un but, une passe décisive et un match plein. Voilà qui pourrait convaincre le Hertha Berlin de lever l’option d’achat estimée à 12 millions d’euros. Dans le cas contraire, l’OM récupèrerait peut-être un joueur en forme après ces six mois en Bundesliga.

