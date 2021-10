Dortmund: le monstre Haaland signe son retour par un doublé

Pour son retour sur les terrains, Erling Haaland n’a pas tardé à relancer son compteur buts. Lors de la victoire ce samedi du Borussia Dortmund contre Mayence (3-1), le Norvégien a inscrit un doublé qui le porte à 49 buts en 49 matchs de Bundesliga depuis son arrivée.

À peine revenu et déjà clinique. Absent des terrains depuis le 19 septembre et un match face à l’Union Berlin où il avait inscrit un doublé lor de la victoire des siens (4-2), Erling Haaland (21 ans) n’a pas tardé à refaire trembler les défenses d’Allemagne pour son retour. Opposé à Mayence ce samedi, le Borussia Dortmund s’est imposé sur le score de 3-1 avec un nouveau doublé du Norvégien.

Une nouvelle performance dantesque pour Haaland qui compte avec ces nouvelles réalisations 49 buts en 49 matchs de Bundesliga depuis son arrivée en hiver 2019, en provenance du RB Salzbourg. Des statistiques qui ne feront qu’accentuer les intérêts des plus grands clubs européens sur son cas dans quelques mois.

Des buts en pagaille avant le grand départ?

Avec neuf buts en six matchs de championnat cette saison, le buteur semble déterminé à exploser les compteurs en Bundesliga... avant de probablement partir vers d’autres lieux lors du prochain mercato estival. Et ce malgré le fait que son coéquipier Mats Hummels a confié il y a quelques jours qu’il ne perdait pas espoir de voir le Norvégien rester encore un peu: "Nous avons beaucoup à offrir à Erling. L’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs. Vous devez être conscient de cela dans le football."

Pour rappel, les clubs intéressés n’auront "qu’à" payer les 75 millions d'euros de sa clause libératoire pour s’attacher les services du joueur de 21 ans. Un montant qui parait abordable pour celui qui est déjà perçu comme un des meilleurs attaquants du monde.