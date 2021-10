Mercato: Haaland a refusé Manchester United pour signer à Dortmund

Lors d’une interview accordée à Sport1, Hans-Joachim Watzke, le directeur général de Dortmund, a expliqué qu’Erling Haaland avait repoussé une offre plus attractive de Manchester United lorsqu’il a signé au Borussia en janvier 2020.

C’est une révélation qui risque de créer de la frustration chez les fans de Manchester United. Lorsqu’il s’est engagé avec Dortmund en janvier 2020, Erling Haaland avait reçu une grosse proposition de Manchester United. Mais l’attaquant norvégien, qui évoluait alors au Red Bull Salzbourg, a décliné l’offre des Red Devils pour s’engager avec le Borussia. C’est en tout cas ce qu’a révélé Hans-Joachim Watzke lors d’une interview accordée à Sport1.

"L’offre de Manchester United était meilleure. Mais Mino Raiola (son agent, ndlr) s’est rendu compte qu’Erling serait mieux avec nous", assure le directeur général du BVB, dans des propos rapportés par le Daily Mail. Selon lui, le jeune buteur, auteur de débuts fracassants en Ligue des champions, a privilégié le projet sportif. Et la perspective de pouvoir se développer au Signal Iduna Park plutôt qu’à Old Trafford.

"Un argument très important pour les jeunes"

"Les gens remarquent que les joueurs talentueux percent plus rapidement chez nous. C'est un argument très important pour les jeunes, leurs parents et leurs conseillers. Nous n’avons aucun problème à faire jouer des jeunes de 17 ans". Haaland peut en témoigner. Depuis son arrivée dans la Rhur, l’international aux 12 buts en 15 sélections est devenu le taulier de l’attaque du Borussia. Et l’une des plus fines gâchettes de la planète.

En 69 apparitions sous le maillot jaune et noir, Haaland a inscrit 70 buts et délivré 19 passes décisives. Des stats hallucinantes qu’il est en train de confirmer cette saison avec ses 13 buts et 4 passes décisives en 10 matchs. De quoi susciter les convoitises des plus grands clubs européens. D’autant que le colosse scandinave (1,94m) disposera d’une clause libératoire l’été prochain (estimée entre 75 et 100 millions d’euros), malgré un contrat qui court jusqu’en 2024.