Premier League: Cristiano Ronaldo joueur du mois d'avril, sa deuxième

La Premier League a indiqué ce jeudi que Cristiano Ronaldo était élu joueur du mois d'avril. Performant sur le terrain avec cinq buts en quatre matchs, le Portugais avait dû faire face ces dernières semaines à un drame personnel.

Pour la deuxième fois de la saison, après septembre, Cristiano Ronaldo a été élu joueur du mois en Premier League. Le Portugais a remporté les suffrages en avril pour décrocher ce nouveau prix individuel, le sixième pour lui en carrière dans le championnat anglais.

Cinq buts en quatre matchs

Cristiano Ronaldo a signé cinq buts en l'espace de quatre matchs disputés au mois d'avril. Il en a inscrit trois d'entre eux face à Norwich. Si "CR7" a répondu présent sur les terrains, il avait manqué un rendez-vous important face à Liverpool, deux jours après le décès de l'un de ses jumeaux, nouveau-né. Revenu lors de la défaite face à Arsenal (3-1), il avait marqué le seul but de son équipe, dédiant sa réalisation à son fils.

Revenu l'été dernier à Manchester United, Cristiano Ronaldo a marqué à 24 reprises cette saison, en 39 matchs disputés toutes compétitions confondues. Néanmoins, l'attaquant portugais ne disputera pas la Ligue des champions la saison prochaine s'il reste à Old Trafford. Les Red Devils sont actuellement sixièmes du championnat, avant leur dernière journée et n'ont plus les moyens de remonter.

Selon les dernières informations de la presse anglaise, Cristiano Ronaldo n'envisagerait pas un départ pour autant. Erik ten Hag, récemment nommé à la tête de l'équipe mancunienne pour la saison prochaine, compte lui aussi sur le joueur de 37 ans, deuxième meilleur buteur de la Premier League pour l'année de son retour.