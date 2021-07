Le football allemand en soutien aux victimes des inondations dramatiques

Des inondations en Europe ont causé de nombreux dégâts ces dernières heures en Europe, notamment en Allemagne où on dénombre aussi 103 morts au dernier bilan ce vendredi midi. Face à la catastrophe, de nombreux clubs allemands ont lancé des campagnes de dons pour venir en aide aux victimes.

Plusieurs violents orages ont frappé l'Europe ces derniers jours, dont la Belgique et l'Allemagne. Au dernier bilan ce vendredi midi qui s'élevait à 118 morts, 103 provenaient d'outre-Rhin. Face à la catastrophe, le sport allemand a affiché de nombreux messages de soutien et lancé des initiatives solidaires.

Plusieurs clubs se mobilisent

Leverkusen fait notamment partie des villes grandement touchées par les inondations. Les ultras du Bayer Leverkusen ont rapidement publié un communiqué pour dire qu'ils sont prêts à apporter toute aide nécessaire. "Nos pensées vont aux personnes touchées par les inondations. Nous allons fournir de l'aide", promet aussi le club de Mayence, basé dans l'état de Rhénanie-Palatinat, autre région touchée.

Le club de Kaiserslautern a indiqué aussi mettre en vente 500 maillots de la saison dernière, dont tous les bénéfices iront aux victimes des inondations. Le FC Cologne a annoncé de son côté faire également une collecte de dons pour les victimes de la région. Le Borussia Dortmund annonce être en négociations pour organiser un match de charité, dont tous les bénéfices seront reversés aux familles des personnes touchées par les inondations. Le Borussia Mönchengladbach en fera de même.

Des sportifs, à l'image de Jérôme Boateng, se mobilisent aussi de leur côté pour faire avancer les choses et lancer des campagnes de dons. Outre les plus grandes équipes, des clubs plus modestes ont partagé aussi des initiatives solidaires. Les ultras de l'Eintracht Trier’s, formation de cinquième division, ont partagé leurs coordonnées pour venir en aide en cas de besoin.