Leverkusen: grave blessure pour le grand espoir Wirtz, incertain pour le Mondial

Sorti sur blessure face à Cologne ce dimanche (0-1), la pépite du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, souffre d’une rupture des ligaments croisés antérieur du genou gauche. Ce qui pourrait remettre en cause sa participation à la Coupe du monde 2022 (21 novembre-18 décembre).

Une mauvaise nouvelle de taille pour le Bayer Leverkusen et la Mannchaft. Immense espoir du football allemand, Florian Wirtz, 18 ans, a été victime ce dimanche d’une rupture des ligaments croisés, au genou gauche, comme l’a confirmé son club ce dimanche soir. Il manquera plusieurs mois de compétition et sa présence à la Coupe du monde en fin d’année semble désormais incertaine.

Leverkusen annonce "plusieurs mois" d'absence

"Le Bayer Leverkusen sera privé de son milieu Florian Wirtz pour une longue période, écrit le troisième de la Bundesliga sur son site. L’international allemand de 18 ans s’est déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche lors de la défaite 1-0 en Bundesliga contre Cologne le dimanche 13 mars. C’est le diagnostic de l’examen IRM réalisé immédiatement. Wirtz manquera donc plusieurs mois avec le club".

Auteur de 10 buts et 14 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, le milieu offensif s’est blessé face à son club formateur, sortant du terrain peu avant la demi-heure de jeu après un contact qui ne paraissait pas alarmant. Sur son compte Twitter, le journaliste Fabrizio Romano en profite pour rappeler que le joueur était suivi par plusieurs cadors comme le Barça, le Real Madrid ou le Bayern Munich, alors qu'un intérêt de Manchester United avait déjà été évoqué.

Sa saison paraît ainsi terminée et Wirtz ne devrait pas non plus retouver de sitôt son équipe nationale, après avoir déjà manqué le dernier rassemblement pour une blessure. Il a déjà connu 4 sélections et délivré 2 passes décisives, avant de vivre ce qui devrait être un sacré coup d’arrêt dans son ascension fulgurante.