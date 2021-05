Turquie: le Besiktas sacré champion devant Galatasaray… pour un but

Samedi soir, le championnat de Turquie a couronné le Besiktas pour la 16e fois de son histoire, qui a devancé Galatasaray à la différence de buts… d’une unité. C’est l’ancien Lyonnais Rachid Ghezzal qui a offert la victoire au club stambouliote.

Il n’y a donc pas qu’en Ligue 1 que le suspense peut durer jusqu’aux dernières journées. À l’aube du dernier multiplex de la saison, trois équipes, séparées de deux longueurs, pouvaient espérer être titrées en Turquie. Pendant 9 minutes, le Galatasaray est même repassé devant le Besiktas et été virtuellement champion.

Le penalty de Ghezzal change tout

En tête du classement avant cette dernière journée, les hommes de Sergen Yalçin devançaient leurs voisins de deux réalisations à la différence de buts. Pendant que Besiktas était tenu en échec par Götzepe, Galatarasay renversait Matalyaspor (3-1) mais sans marquer suffisamment. Puisque Rachid Ghezzal offrait finalement les trois points (2-1) et le titre à Besiktas, sur penalty.

Les deux équipes terminant ainsi le championnat avec 84 points, la différence de buts permet à Besiktas de remporter son 16e titre, un souffle devant les hommes de Fatih Terim.

Des festivités à Istanbul

Derrière, Fenerbahce devait espérer des faux-pas tout en l’emportant pour s’emparer du trône au dernier moment. Ce qui ne fut pas chose faite, en dépit d’une victoire arrachée dans le temps additionnel face à Kayserispor (2-1, buts à la 90e et 90e+9), en conclusion d’un championnat décidément renversant jusqu’au bout. Tenant du titre, Basakshir n’a terminé que 12e du championnat, trois loins de ses trois voisins stambouliotes.

Le titre a été fêté comme il se doit dans le quartier de Besiktas, avec des concerts de klaxon, feux d’artifice et rassemblements de plusieurs centaines de supporters, et ce malgré les restrictions sanitaires et le confinement strict en vigueur dans la région.

Le podium final de la Süper Lig turque :

1- Besiktas, 84 pts (+45)

2- Galatasaray, 84 pts (+44)

3- Fenerbahce, 82 pts (+31)