Coupe du monde (qualifs): comment la Belgique peut perdre sa première place du classement FIFA

En tête du classement de la FIFA depuis la fin de l’année 2018, la Belgique pourrait perdre son trône après son match contre le pays de Galles ce mardi lors des éliminatoires du Mondial 2022.

Invaincue en sept matchs des éliminatoires de la Coupe du monde, la Belgique a déjà validé son billet pour le Mondial 2022 au Qatar avant même son déplacement au pays de Galles ce mardi soir (20h45).

En face, les Gallois, assurés de finir barragistes via leur classement en Ligue des nations, essaieront de l’emporter afin de finir parmi les meilleurs deuxièmes et donc de figurer parmi les têtes de série pour les barrages du mois de mars. Mais ce match ne sera pas totalement sans enjeu pour les Belges. Et pour cause, la sélection d’outre-Quiévrain jouera pour défendre sa première place du classement FIFA comme le souligne plusieurs médias locaux tels que le journal Het Nieuwsblad. Elle y trône depuis 2018.

Victoire quasi impérative avant Brésil-Argentine

Déjà en grand danger lors du Final 4 de la Ligue des nations, début octobre, mais sauvé grâce au match nul du Brésil en Colombie (0-0) le 10 octobre, la génération dorée de l’équipe belge pourrait céder son trône dès mercredi matin.

Avec 1834 points avant d’affronter le pays de Galles, la Belgique ne possède que six longueurs d’avance sur la Seleçao (1828 pts) avant le choc sud-américain dans la nuit contre l’Argentine de Lionel Messi. Un match que Neymar manquera.

Pour s’assurer de la première place du classement FIFA, la Belgique doit l’emporter contre le pays de Galles. Auquel cas, elle conserverait sa première place pour conclure 2021. Tout autre résultat à Cardiff placerait les Diables Rouges dans une situation périlleuse.

Avec un match nul contre les Gallois, il suffira d’une victoire du Brésil contre l’Albiceleste pour éjecter les Belges de la première position. En cas de défaite de la bande emmenée par Roberto Martinez, le Brésil n’aura besoin que d’un match nul pour devenir leader du classement mondial publié le 25 novembre. Reste à savoir si le Brésil jouera à fond face à son éternel rival argentin ou si les partenaires de Marquinhos, déjà qualifiés pour le Mondial, voudront surtout éviter les mauvais coups.