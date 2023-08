Amical: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder PSG-Inter Milan ?

Le PSG dispute son avant-dernier match de préparation face à l’Inter Milan ce mardi au Japan National Stadium de Tokyo (12h). La rencontre sera à suivre en live sur beIN Sports 1 et en direct commenté sur RMC Sport.

Le PSG monte en puissance. Après des matchs amicaux contre Le Havre (2-0), Al-Nassr (0-0) et le Cerezo Osaka (2-3), les hommes de Luis Enrique affrontent l’Inter Milan ce mardi au Japan National Stadium de Tokyo pour leur dernière rencontre de préparation au Japon. Le coup d’envoi sera donné à 12h et le match sera à suivre en direct sur beIN Sports 1 et PSGTV Premium, mais également en live-texte sur RMC Sport.

>> suivez PSG-Inter Milan EN DIRECT

Avant un ultime match de pré-saison face aux Jeonbuk Motors ce jeudi (10h), les Parisiens se frotteront donc au vice-champion d’Europe en titre, qui sort également d’un résultat nul contre Al-Nassr (1-1). Les Italiens débuteront leur saison le 19 août, soit une semaine après les champions de France.

Début de la saison le 12 août contre Lorient

Cette rencontre servira au PSG de trouver des repères en l’absence de Kylian Mbappé, dont l’avenir au club est toujours flou, et notamment pour ses recrues. En attendant peut-être l’arrivée d’Ousmane Dembélé, Neymar pourrait également retrouver les terrains. La Ligue 1 commencera le 12 août prochain au Parc des Princes face au FC Lorient (21h).