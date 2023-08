"Ils ont voulu chanter dans un stade de foot": le PSG critiqué pour avoir évacué deux supporters de la tribune Boulogne

Ce samedi soir, lors du match du PSG face au RC Lens, la tribune Boulogne a été très animée. Certaines vidéos sur les réseaux sociaux montrent des supporters parisiens se faire sortir par la sécurité du stade. Une ambiance qui contraste avec celle des dernières saisons.

Un réveil après des mois de torpeur. Ce samedi soir, la tribune Boulogne du Parc des Princes a connu un match plutôt animé face au RC Lens, loin des ambiances très calmes observées tout au long des dernières saisons.

Selon des témoignages recueillis par RMC, deux personnes seraient ainsi arrivées au milieu de la première période devant la porte 327, située en bas de la tribune Boulogne Bleu. Ces deux individus auraient alors demandé en criant assez fort à l’ensemble de la tribune de se mettre debout et de lever leurs bras.

"Toute la tribune s’est exécutée, c’était assez étonnant", relate un supporter présent.

Des échanges Boulogne-Auteuil

Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, les chants sont repris par une bonne partie des supporters présents autour du parcage lensois.

Lors de cette rencontre, le CUP lance même à plusieurs reprises un échange avec la tribune Boulogne, auquel cette dernière répond. Une scène assez rare et surprenante au Parc des Princes, plus vraiment habitué à ce genre de chants.

Mais l'initiative ne dure pas. Au bout de quelques secondes, plusieurs stadiers arrivent et évacuent les deux personnes à l’origine de l’animation.

L'effet de la baisse du prix des billets?

Depuis plusieurs années, le manque d'ambiance en tribune Boulogne est pointé du doigt par les supporters du PSG. Cette soudaine animation de début de saison dans une tribune qu'on croyait endormie trouve une première explication chez les passionnés du club. "On s’est aperçu qu’avec le départ des stars (Neymar et Messi), il y a beaucoup moins de touristes au Parc des Princes et surtout en tribune Boulogne où c’était devenu n’importe quoi", confie un premier supporter.

"La chute des prix sur TicketPlace permet à des vrais supporters parisiens de revenir en tribune", poursuit-il.

Ce même témoin explique ainsi que pour le match face à Lorient, des places aux alentours de 50 euros étaient disponibles, quand un billet se monnayait à 100 ou 150 euros la saison dernière pour la même rencontre. Un argument à prendre toutefois avec des pincettes au vu du grand nombre de supporters coréens aperçus en tribune lors de la première journée face aux Merlus.

Pour autant, quelque chose semble avoir changé au Parc des Princes cette saison. "Le public n’est plus du tout le même, c’est un public de vrais passionnés du PSG qui est revenu", avance un second témoin présent ce samedi au stade, qui s'indigne du traitement réservé par le club parisien aux deux supporters à l'origine des chants.

"Ils ont acheté comme tout le monde leurs billets, ils ont voulu chanter dans un stade de football. Finalement, rien d’étonnant de la part du PSG", déplore-t-il.

"Nous vous demandons d’être assis à votre siège"

Dans une lettre publiée en avril dernier, le club avait tenu à rappeler à ses supporters ses consignes sur le placement et les animations en tribune Boulogne. Dans ce mail adressé, le PSG avait demandé le respect du placement indiqué sur le billet afin de suivre la rencontre assis.

"Nous vous demandons d’être assis à votre siège. Il vous sera impossible de regarder le match debout dans la tribune Boulogne", indiquait ce mail.

"Nous constatons que de très nombreux membres 'fan clubs' arborent désormais une tenue noire ou constituée essentiellement de produits ‘Ultras’. Vous le savez, les précédents groupes de supporters Ultras qui occupaient la tribune Boulogne ne peuvent désormais plus accéder à la tribune en groupe", pouvait-on également y lire.

Dans un communiqué cinglant publié en réponse à ce rappel au règlement, le Collectif Ultras Paris avait jugé cette communication "désastreuse". Au sein du collectif, un retour d’un groupe de supporter du côté de Boulogne divise. Certains expliquent que si la tribune Boulogne ne revient pas aujourd’hui c’est surtout de "la faute de la direction. Le CUP n’est pas un frein". D’autres membres du CUP mettent en avant la volonté de l’association de conserver le contrôle sur les animations au sein du Parc des Princes.

La position du club n'a pas changé

Au club, on précise que la position n’a pas changé. Le PSG souhaite garder une mixité au sein de la tribune Boulogne dans un endroit populaire avec des enfants et des comités d’entreprises. Selon des proches du club, l'organisation a demandé aux personnes de sortir du stade samedi face à Lens pour des soucis de sécurité, ces supporters masquant la visibilité des personnes assises au premier rang.

Le club met en avant la nécessité de faire respecter ces règles dans une tribune Boulogne qui n’est plus faite pour se tenir debout, avec une responsabilité du club parisien en cas d’accident. Pour le PSG, si des banderoles doivent être déployées, c’est en tribune Auteuil.

Le PSG ne croit pas non plus à l'hypothèse selon laquelle cette "nouvelle ambiance" en tribune Boulogne serait la conséquence de billets vendus à des prix moins élevés sur la plateforme TicketPlace. Pour autant, ce regain de ferveur dès la deuxième journée de Ligue 1 n’est pas passé inaperçu chez les dirigeants parisiens. Un moyen pour les supporters attachés à cette tribune Boulogne de relancer le débat sur le retour d’animations plus importantes dans ce virage dès cette saison.