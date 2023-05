Le probable prochain maillot du PSG à domicile a fuité (et il devrait encore faire parler les fans)

Inspiré du design réussi du début des années 2000, le maillot domicile du PSG pour la saison prochaine aurait fuité sur Footy Headlines. Développée par Nike, cette tunique reprend la large bande rouge entourée de blanc qui avait été arborée par Ronaldinho et ses partenaires lors de la saison 2002-03 notamment.

Une première version avait fuité début avril. Le site Footy Headlines assure révéler dimanche des images de la version officielle du prochain maillot domicile du Paris Saint-Germain.

Un maillot dont le design se rapproche de plus en plus, avec son bleu profond et sa large bande rouge partiellement entourée de lisérés blancs excentrée sur le maillot, des versions portées par les Parisiens aux début des années 2000. Et plus particulièrement lors des saisons 2002-03 et 2003-04.

Il pourrait être présenté au Parc face à Clermont

Si le "swoosh" de Nike était blanc à l'époque de Ronaldinho, Gabriel Heinze ou encore coach Luis Fernandez, la petite virgule serait ici rouge, tandis que la forme du col diffère légèrement. Cette nouvelle mouture devrait être dévoilée avant la dernière journée de Ligue 1 et le match entre le PSG et Clermont, le 3 juin au Parc des Princes.

Il y a quelques jours, Warren Zaïre-Emery avait teasé l'apparition de ce prochain maillot. L'enfant du club avait publié une photo de lui arborant le maillot domicile du PSG de la saison 2001-02, lui aussi proche de la version 2023-24. Ardamment désiré par les supporters parisiens, le retour du mythique maillot Hechter avec la large bande rouge au milieu devrait intervenir pour la saison 2024-25.