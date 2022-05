Coupe du monde 2022: Amnesty demande aux Bleus de s'engager sur les droits humains au Qatar

Amnesty International publie une lettre ouverte à l'attention de l'équipe de France de football, par rapport aux droits humains au Qatar, pays hôte de la Coupe du monde 2022.

"Il est encore temps de ramener la coupe à la raison", lance Amnesty International aux Bleus. Avec cette référence au tube qui avait accompagné le sacre tricolore au Mondial 2018, l'ONG de défense des droits humains dévoile une lettre ouverte à l'attention de l'équipe de France masculine de football. Ce jeudi, à l'occasion de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour les matchs internationaux de juin, l'organisation interpelle les joueurs pour les exhorter à dénoncer les "conditions indignes" que vivent les travailleurs migrants au Qatar, pays hôte de la Coupe du monde 2022 (21 novembre-18 décembre).

"Votre talent vaut de l'or, votre parole doit peser tout autant! Épuisement, maladie, chaleur insoutenable: il est impossible de connaître le nombre de décès - probablement des milliers -, sur les chantiers des stades et infrastructures qui serviront l’hiver prochain à la grande fête du football", écrit Amnesty, qui avait interpellé la Fédération française de football (FFF) avec une opération coup de poing en décembre dernier, avent d'obtenir une réunion en avril.

"Un geste de justice pour celles et ceux qui paient le prix fort"

"Au Qatar, vous croiserez sans doute ces travailleurs migrants dans votre hôtel ou lors de vos déplacements entre les stades et autres lieux d’entraînements. Ces personnes sont aujourd’hui encore des centaines de milliers à être exploitées par des employeurs sans scrupule, sans même avoir le droit de protester contre leurs conditions. En cause, une organisation rétrograde du travail, qui met en place une quasi-servitude de celles et ceux qui sont venues travailler au Qatar", ajoute Amnesty, qui accompagne cette lettre ouverte d'un rapport qui porte sur les responsabilités de la FIFA et la demande d'un plan global de réparations pour "toutes les violations des droits des travailleurs".

Pour pousser les Bleus à s'engager, sans pour autant réclamer un boycott, Amnesty International rappelle que les footballeurs danois (qui sont dans le groupe des Bleus au Mondial) et allemands ont pris position pour dénoncer cette situation au Qatar: "Vous êtes plus forts que les Danois sur le terrain? Soyez-le tout autant dans vos revendications! Investissez-vous en exprimant clairement votre solidarité, par votre parole publique, dans un message sur vos réseaux sociaux ou en signant notre pétition. Ce serait un geste de justice pour celles et ceux qui paient le prix fort pour que cette compétition existe. (...) Nous ne vous demandons qu’une seule chose, c’est de vous hisser à la hauteur de leur estime, en exprimant clairement votre solidarité avec celles et ceux qui continuent de vivre un cauchemar".