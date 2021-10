OM-PSG: Pochettino n'exclut pas une défense à trois

En conférence de presse ce samedi, Mauricio Pochettino a laissé entendre qu'il pourrait reconduire prochainement une défense à 3 pour le PSG, aperçu en fin de match mardi face au RB Leipzig en Ligue des champions. Le club parisien se déplace ce dimanche (20h45) sur le terrain de l'OM, pour un "Classique" comptant pour la 11e journée de Ligue 1.

Vainqueur ce mercredi du RB Leipzig (3-2) en Ligue des champions, le PSG avait fait la différence en basculant à une défense à trois. Si Marquinhos et Presnel Kimpembe s'étaient installés dans l'axe au coup d'envoi, Danilo avait remplacé Idrissa Gueye à l'heure de jeu pour s'installer en défense.

Interrogé ce samedi en conférence de presse sur la possibilité d'adopter ce système en 3-5-2, pour le "Classique" ce dimanche (20h45) face à l'OM en Ligue 1, Mauricio Pochettino n'a pas fermé la porte. "Oui, en tant qu'entraîneur par exemple à Tottenham, j'ai déjà utilisé ce système à différentes périodes. Il a été une alternative, a indiqué le technicien parisien. C'est un système où on doit s'adapter aux qualités des joueurs, comme tout, pour tirer le meilleur de l'équipe."

Pochettino a voulu "changer la dynamique" face à Leipzig

Mené 2-1 par le RB Leipzig, le changement de système avait permis de replacer Lionel Messi dans l'axe, avec Kylian Mbappé. Grâce à un doublé de l'Argentin et malgré un penalty manqué de l'attaquant français, le PSG avait renversé la situation. "Dans le contexte du match contre Leipzig, on pensait que ça pouvait nous apporter quelque chose pour changer la dynamique et c'est pourquoi j'ai fait ce choix", a justifié Mauricio Pochettino.

Abdou Diallo et Thilo Kehrer pourraient aussi être des solutions pour intégrer la défense à 3, alors que Sergio Ramos est lui forfait. Comme indiqué par RMC Sport ces derniers jours, Neymar sera en revanche bien disponible pour ce choc comptant pour la 11e journée de Ligue 1. Si le Brésilien ne vit pas sa meilleure période actuellement, sa présence changera la donne sur le plan offensif, tout comme celle d'Angel Di Maria, qui obligera Mauricio Pochettino à faire des choix.