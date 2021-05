Coronavirus: le sport en extérieur reprendra bien le 9 juin

Le sport en extérieur avec contact sera bien de nouveau autorisé à partir du 9 juin, a confirmé Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports. Les salles de sport rouvriront à 50% à cette même date.

Les pratiquants de sport voient enfin le bout du tunnel. Le plan du gouvernement pour un retour à la normale prévoit la reprise du sport en extérieur avec contact le 9 juin et le retour en salle dans une jauge de 50%. Dans une interview à L’Equipe, Roxana Maracineanu a confirmé le calendrier, qui peut réjouir les joueurs de foot, de basket ou les habitués des salles de sport. Le sport scolaire se dirige aussi vers un retour à la normale.

Pratique sportive normale avec contact à l'extérieur le 9 juin

"C'est aux pratiquants que l'on pense en premier et tout particulièrement aux enfants à qui on peut annoncer la bonne nouvelle, confie la ministre. À partir du 19 mai, ils vont pouvoir retrouver leur vie sportive d'avant avec une pratique en club, en association, à l'école, au centre de loisirs. Ils seront autorisés à pratiquer dedans comme dehors avec contact en respectant toutefois des protocoles."

"Ils retrouveront également la possibilité de disputer des compétitions dans leur équipement habituel. Sur la voie publique, les compétitions seront possibles mais limitées à 50 participants dans la phase du 19 mai au 8 juin. Mais il sera possible d'organiser plusieurs groupes, départs ou épreuves en veillant à ce que les publics ne se croisent pas. Les organisateurs devront adapter leur format de compétition. Quant aux adultes, ils retrouveront le sport en salle le 9 juin, date à laquelle ces mêmes adultes pourront, à l'extérieur, reprendre une pratique sportive normale avec contact."

Les masques de sport pas obligatoires

Maracineanu embraie sur le dispositif prévue pour les salles de sport. "Elles vont rouvrir le 9 juin pour les adultes, d'abord avec une pratique sans contact puis, dès le 30 juin avec contact, si comme nous l'espérons le contexte sanitaire continue de s'améliorer, poursuit-elle. La jauge sera la même que pour les restaurants. Nous avions travaillé sur plusieurs options de jauge avec les acteurs et le ministère des solidarités et de la santé et on a eu la joie d'annoncer aux professionnels des salles de sport comme des loisirs marchands qu'ils pourront accueillir jusqu'à 50 % de la capacité de pratiquants autorisés dès le 9 juin. Pour eux c'est important car c'est un élément d'équilibre pour rouvrir. Le masque de sport ne sera pas obligatoire mais reste un outil à la disposition des pratiquants."