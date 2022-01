CAN 2022: deux blessés après l'agression des journalistes algériens

Au lendemain de l'agression subie par trois journalistes algériens en marge de la CAN 2022, la Confédération africaine a condamné ces actes dont les détails sont désormais connus.

La CAF prend la parole. Au lendemain de l'agression subie par trois journalistes algériens en marge de la CAN 2022, la Confédération africaine a condamné ces actes dans un communiqué. "La CAF condamne avec force cet acte indigne et exprime sa solidarité et ses vœux de bon rétablissement aux victimes. Elle invite les autorités locales à tout mettre en œuvre pour faire la lumière sur cette affaire. La CAF va immédiatement demander l’ouverture d’une enquête. La CAF invite les Camerounais et tous les intervenants à s’abstenir de tout acte de provocation et de violence pour ne pas gâcher la belle fête du football qu’est la CAN. Les pouvoirs publics et les organisateurs ont besoin de la contribution de tous pour assurer à tous les participants à la CAN TotalEnergies 2021 et aux représentants des médias de tous les pays une sécurité optimale."

Deux journalistes blessés

Alors que trois journalistes ont été agressés ce dimanche, deux d'entres eux ont été pris en charge pour des blessures essentiellement superficielles. Selon nos informations, le troisième n'a pas été blessé. Les agresseurs étaient bel et bien armés de couteaux et ont intimidé et malmené les journalistes, sans les poignarder.

Plus tôt dans la journée, la Fédération algérienne a également tenu à condamner cette "lâche agression". Après les succès du Cameroun et du Cap Vert, la CAN se poursuit ce lundi avec quatre rencontres, dont l'entrée en lice du Sénégal, l'un des principaux favoris, face au Zimbabwe.