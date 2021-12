CAN: Mourinho contacté pour devenir le sélectionneur du Nigeria

Alors que le Nigeria est sans coach à jours du début de la CAN, le président de sa fédération Amaju Pinnick a révélé avoir eu des discussions avec José Mourinho pour prendre ce poste.

À deux semaines et demi de son entrée en lice, le Nigeria ne sait toujours pas qui sera son entraîneur lors de la CAN. Le président de la fédération Amaju Pinnick tente à tout prix de trouver un remplaçant à Gernot Rohr, débarqué il y a quelques jours seulement, alors qu’Augustine Eguavoen assure actuellement l’intérim.

Peseiro, Brstajic, Mourinho: le Nigeria tente un ‘Pinnick buy’

Parmi les noms cités par le dirigeant, on retrouve José Peseiro, un autre Portugais, Mladen Brstajic et donc José Mourinho. "Je ne vais pas vous dire que nous n’avons pas parlé parce que nous l’avons fait, déclare Pinnick dans un entretien au quotidien local le Daily Trust. Le ministre (des Sports) l’a également fait et il n’y a rien de mal à ça".

Sous contrat avec l’AS Rome jusqu’en 2024 qu’il a rejoint à l’été, l’ancien coach de l’Inter connaît un début de saison correct puisque la Louve est sixième de Serie A (à 7 points du podium) et encore engagée en Conference League, malgré une humiliation subie en Norvège. S’il a entraîné au Portugal, en Angleterre et en Italie, José Mourinho n’a jamais été sélectionneur dans sa carrière.

La fédération recherche de la "discipline"

"L'accent mis sur le nouvel entraîneur est la discipline, ajoute Amaju Pinnick. Eguavoen peut le faire, mais nous voulons aussi quelqu’un qui puisse le faire mieux. Si nous ne pouvons pas faire signer quelqu’un rapidement, alors nous travaillerons avec l’équipe actuelle". Les Super Eagles, qui vont peut-être pouvoir récupérer leur buteur Victor Osimhen, seront opposés à l’Egypte, au Soudan puis à la Guinée-Bissau en phase de groupe. Trois fois titré, le Nigeria s’était imposé en 2013.