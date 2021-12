Coupe de France: quand l'arbitre de Poitiers-Lens chambre… le public qui l'insulte

Une drôle d’image a marqué la fin de match entre le Stade Poitevin et le RC Lens ce dimanche en 32es de finale de la Coupe de France. Jérôme Miguelgorry, arbitre du match, a chambré le public de Poitiers au moment de celui-ci l’insultait.

Le chambrage ne se limite plus aux simples joueurs ou supporters. Ce dimanche, c’est un officiel, en l’occurrence Jérôme Miguelgorry, qui n’a pas hésité à narguer le public de Poitiers. Alors que l’élimination du Stade Poitevin face à Lens se dessinait, l’arbitre du match a adressé un drôle de geste à destination du public, en plaquant sa main derrière son oreille.

Quelques instants plus tôt, Paul Cattier, gardien de Poitiers, avait dégoupillé après une faute d’antijeu de Christopher Wooh. Après la petite échauffourée collective et un coup franc sifflé contre son équipe, le public a lancé des insultes envers l’arbitre, qui a donc répliqué en demandant ironiquement de faire plus de bruit.

Un carton rouge sorti en première période

Mais il faut dire que l’homme en noir a eu un rôle majeur plus tôt dans cette rencontre. Quelques secondes seulement après le but lensois inscrit par Ganago (37e), M.Miguelgorry a sorti un carton rouge direct, sans hésiter, en direction de César Neto pour un pied haut sur Corentin Jean (38e). Une décision logique venue sanctionner un geste davantage maladroit que mal intentionné.

En infériorité numérique, le Stade Poitevin n’aura jamais pu revenir au score malgré une volonté débordante et plusieurs opportunités. Au-delà de la déception, il a pu quitter la Coupe de France par la grande porte, le plein de fierté, ayant longtemps tenu tête au sixième de Ligue 1.